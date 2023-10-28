提前買冬被很划算！寬庭推出被胎訂製 輕鬆找命定款式

氣溫逐漸下滑，而伴隨著年底購物旺季到來，現在提前買冬被正是時候。但是一款冬被，從纖維種類、產地來源、取得方式，克重數、被胎尺寸、絨／毛的占比是否達到日規JIS規範，甚至立體車縫、車格數量等，都是學問，因此寬庭推出頂級專屬被胎訂製服務，可以幫每個人找到命定的被胎，打造出高品質的睡眠品質。

而許多人在意的被胎材質中，寬庭選用比一般羽絨更進階的大朵白鵝絨，或是桑蠶絲，讓觸感更柔軟，還能加強蓄熱力，不怕半夜被冷醒，另外今年特別引進來自極寒地帶西伯利亞地區的「Scandun西伯利亞鵝絨被」，以日規JIS 95/05絨毛占比等級的鵝絨被，更值得入手。

針對周年慶也推出許多優惠，KUAN’S LIVING皇家世璽波蘭白鵝絨被，日規JIS 95/05，以及波蘭白鵝絨、100%奧地利純棉380T防絨表布，雙人冬被原價101,900元，會員特價86,615元；KUAN’S LIVING黃鑽系列新科技表布白鵝絨被，採用法國庇里牛斯山3年以上大朵成鵝絨，雙人冬被會員特價109,565元；PUR by KUAN’S 春牡丹頂級長纖蠶絲被，採用100%精選江蘇純長纖牡丹蠶絲，雙人冬被會員特價78,965元；Scandun西伯利亞鵝絨被，雙人冬被會員特價19,800元。