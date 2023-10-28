「Me・我・日法鐵板燒」僅8座位 雙主廚聯合展藝

覓奇頂級餐飲集團不斷推陳出新，近期推出極具個性的鐵板燒品牌「Me・我・日法鐵板燒」，由教父級鐵板燒大師黃進和及創藝鬼才William兩位主廚，展現有如鋼琴「四手聯彈」的超卓廚藝，呈現兼具視覺、味覺的美食體驗，特別的是，餐廳只限量8個座位！

曾在日本東京六本木Hama鐵板燒精修的黃進和擁有40年廚藝經歷，在鐵板燒界是教父級人物，他在台北大方養生鐵板燒擔任主廚時，將養生元素巧妙融入傳統鐵板燒中，展現東方料理文化的精髓，而擔任大倉久和山里日本料理的鐵板燒區廚師長期間，則以對食材的極致執著，將每道菜餚化身兼具視覺及味覺的美食饗宴，博得讚譽。

主廚William曾在台中中山招待所擔任副主廚，經歷過米其林二星的候布雄法式餐廳及台北W Hotel的廚藝打磨，料理充滿國際視野、創新突破。

覓奇餐飲集團「Me・我・日法鐵板燒」一次擁有兩位頂尖主廚，集團求質不求量，餐廳只設8個座位，讓主廚在獨特的空間內，能如鋼琴四手聯彈一般，在材選擇、料理技藝及擺盤呈現上盡情碰撞精采火花。

覓奇集團創辦人王俊華表示，「Me.我.日法鐵板燒」不僅僅是一間餐廳，是由兩位頂尖主廚為食客創造的獨特藝術舞台。目前已經試營運，11月1日起開幕。