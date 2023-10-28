快訊

一張照曝高雄下班成塞車惡夢 輕軌遭諷「大型路障」市府提這解方

美中若為台開戰雙方損失慘重 美學者：大陸可能偏好非武力

「Me・我・日法鐵板燒」僅8座位 雙主廚聯合展藝

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
覓奇頂級餐飲集團「Me.我.日法鐵板燒」，由兩位頂尖主廚聯合展藝，呈現兼具視覺和味覺的美食體驗。圖／覓奇集團提供
覓奇頂級餐飲集團「Me.我.日法鐵板燒」，由兩位頂尖主廚聯合展藝，呈現兼具視覺和味覺的美食體驗。圖／覓奇集團提供

覓奇頂級餐飲集團不斷推陳出新，近期推出極具個性的鐵板燒品牌「Me・我・日法鐵板燒」，由教父級鐵板燒大師黃進和及創藝鬼才William兩位主廚，展現有如鋼琴「四手聯彈」的超卓廚藝，呈現兼具視覺、味覺的美食體驗，特別的是，餐廳只限量8個座位！

曾在日本東京六本木Hama鐵板燒精修的黃進和擁有40年廚藝經歷，在鐵板燒界是教父級人物，他在台北大方養生鐵板燒擔任主廚時，將養生元素巧妙融入傳統鐵板燒中，展現東方料理文化的精髓，而擔任大倉久和山里日本料理的鐵板燒區廚師長期間，則以對食材的極致執著，將每道菜餚化身兼具視覺及味覺的美食饗宴，博得讚譽。

主廚William曾在台中中山招待所擔任副主廚，經歷過米其林二星的候布雄法式餐廳及台北W Hotel的廚藝打磨，料理充滿國際視野、創新突破。

覓奇餐飲集團「Me・我・日法鐵板燒」一次擁有兩位頂尖主廚，集團求質不求量，餐廳只設8個座位，讓主廚在獨特的空間內，能如鋼琴四手聯彈一般，在材選擇、料理技藝及擺盤呈現上盡情碰撞精采火花。

覓奇集團創辦人王俊華表示，「Me.我.日法鐵板燒」不僅僅是一間餐廳，是由兩位頂尖主廚為食客創造的獨特藝術舞台。目前已經試營運，11月1日起開幕。

「Me・我・日法鐵板由雙主廚在材選擇、料理技藝及擺盤呈現上盡情碰撞精采火花。圖／覓奇集團提供
「Me・我・日法鐵板由雙主廚在材選擇、料理技藝及擺盤呈現上盡情碰撞精采火花。圖／覓奇集團提供
「Me・我・日法鐵板燒」僅八個座位，由雙主廚聯合展示超卓廚技。圖／覓奇集團提供
「Me・我・日法鐵板燒」僅八個座位，由雙主廚聯合展示超卓廚技。圖／覓奇集團提供

餐廳 美食

延伸閱讀

新天地集團點燃信義區鐵板燒戰火！揭高CP值三大關鍵新商模

個人意見犀利點評／蔡淑臻像鋼琴套！她激似「性感兵馬俑」　米可白是一片捲筒衛生紙

台中樂葵年底北上進駐微風南山 引爆無菜單鐵板燒戰火

新天地樂葵法式鐵板燒揮軍北上 微風南山年底與消費者見面

相關新聞

小米雙11購物狂歡節 大容量氣炸鍋新品不到3千入手 86吋顯示器4萬有找

米粉年度補貨最佳時機來了！「2023小米雙11購物狂歡節」暖身慶開跑，正式活動將於10月31日至11月13日盛大展開，小...

嘉義縣隱藏版百年歷史肉羹店 第4代兒媳接手繼續飄香

酒香不怕巷子深，嘉義縣竹崎鄉一間百年歷史肉羹店，隱身在第一市場的東昇戲院招牌下，清晨5點多人潮絡繹不絕，不到中午就會完售...

樂桃航空「24小時限時促銷」 飛日本1440元起！

樂桃航空今天上午11時起推出「24小時限時促銷」活動，自11月8日起至明年1月31日出發的航班，單程未稅票價1440元起...

拒絕無效保養、換季也要漂漂！3大IG網美開箱「這罐神仙水凝露」狂讚：膚質變超透亮

在正式換季之前，秋天的天氣總是忽冷忽熱，早晚的溫差也非常大，不穩定的天氣，似乎讓膚況也跟著不穩定，不僅臉會乾燥泛紅，…

開業才4年多！全台唯一IKEA Café驚傳熄燈讓粉絲不捨

位於捷運小碧潭通聯道，全台唯一的「IKEA Café」驚傳開業4年多後，即將熄燈，根據IKEA新店店的臉書公布，表示IK...

皇冠海岸觀光圈前進日本國際旅展 野柳女王頭搶攻日客

今年至9月國際旅客來台突破400萬人次，其中日本為第二大國際旅客來源國，僅次於香港，為強攻日本市場，吸引日客到訪北海岸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。