嘉義縣隱藏版百年歷史肉羹店 第4代兒媳接手繼續飄香

酒香不怕巷子深，嘉義縣竹崎鄉一間百年歷史肉羹店，隱身在第一市場的東昇戲院招牌下，清晨5點多人潮絡繹不絕，不到中午就會完售。靠著新鮮食材、精準調味，如今傳承至顏家第四代，由31歲顏崇哲、30歲楊雅婷接棒，讓在地人最熟悉的好味道繼續飄香。

肉羹店座落在東昇戲院招牌下，早期有賣肉圓、自助餐，後來開始販賣肉羹，直至現在都很受歡迎，是在地人口中的古早味。第三代老闆娘、顏崇哲的母親自豪的說，兒子從高中時期就到店裡幫忙，幫忙久了就會了，如今能獨挑大梁煮出一大鍋肉羹，對接棒很有信心。

楊雅婷透露，維持好口味的秘密就是磅秤，從肉羹店早期開始，所有食材、調味料都會用磅秤量測，確保多年來口味不變，也堅持採用新鮮食材，雖然物價持續上漲，但肉羹店從疫情後就沒漲價，抱持有賺就好的心態，希望用美味肉羹照顧顧客的味蕾。

小小的肉羹店承載著四代人歷史，營業時間凌晨5點半就大排長龍。楊雅婷說，每天早上4點就要起床備料，通常會忙到11、12點，高中畢業嫁人後，就開始到肉羹店幫忙，工作已7、8年相當熟悉，雖然需要早起，但時間比較彈性，忙完就能休息，會堅持做下去。