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中橫公路故事特展開展 首展出法國艾菲爾鐵牌橋銘誌

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
春暉橋舊橋法國艾菲爾鐵牌橋銘誌於台北首展。圖／公路局提供
春暉橋舊橋法國艾菲爾鐵牌橋銘誌於台北首展。圖／公路局提供

交通部公路局舉辦「試煉之路－中橫公路故事特展」，即日起至12月15日，每天上午9點到下午4點在公路局1樓博物館開展，推出未曾公開的公路文物法國艾菲爾「鐵牌橋銘誌」及數位互動裝置，並展出70年來工程建設、運輸服務的英雄、故事，其他如金馬號客運、自行車登武嶺、新手駕駛橫越中橫、中橫健行隊等經驗也將一一展現。

公路局表示，中橫公路上現存3座台灣鋼桁梁橋「慈雲橋、慈航橋、關興橋」，仍能看見刻印有法國艾菲爾鐵塔銘誌圖案，闡述它們是運用來自法國艾菲爾公司的鋼材。事實上，當年艾菲爾公司委託西德製造的鋼樑，原要送至越南作為興建鐵路橋樑的鋼料，因越法戰爭爆發，該批鋼材透過美援輾轉來到台灣，成為中橫公路橋樑的重要材料。

公路局也說，此次特展以3大主題讓民眾了解中橫公路，包括開路先鋒、養路勇者與生命旅人。開路先鋒以一群不到20歲的年輕測量隊員為主角，述說如何在中央山脈百岳群峰中探勘、測量，找到連接東西部的路線；養路勇者是維護得來不易的公路，展示各項工具牆，斑駁的工作帽、十字鎬、岩盤鑽桿等；生命旅人則是曾親身感受這條公路特色之美的旅人與駕駛者。

公路局表示，「試煉之路－中橫公路故事特展」於展期期間的上午10點半至11點半、3點至4點兩時段，開放於展場入口處騎乘自行車，民眾可以自由選擇8段騎乘路徑，透過240吋大螢幕前往中橫公路。另也推出「怪手任務」活動，只要分享博物館現場打卡照片，公開分享於臉書、IG並TAG「#中橫公路故事特展」，即有機會獲得「試煉巾」、「法國艾菲爾鐵牌橋銘誌胸章」、「試煉之路徽章」等好禮。

「試煉之路－中橫公路故事特展」即日起至12月15日，每天上午9點到下午4點在公路局1樓博物館開展。記者周湘芸／攝影
「試煉之路－中橫公路故事特展」即日起至12月15日，每天上午9點到下午4點在公路局1樓博物館開展。記者周湘芸／攝影
中橫施工時期測工隊文物。圖／公路局提供
中橫施工時期測工隊文物。圖／公路局提供

中橫公路 法國 自行車

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