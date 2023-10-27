2023國際手作設計節！6大亮點帶你進入一場夢想嘉年華派對

圖／愛手創國際手作設計節提供

愛手創國際手作設計節即將於11/10-11/12盛大展開！今年以夢想嘉年華為主題，邀請了『日港泰韓新』等超過100多個海外品牌共襄盛舉 。在夢想嘉年華中，每一位設計師都是身懷絕技的創作者，運用巧思打造出獨一無二的作品。這場展覽邀請你一同遇見心有共鳴的作品，享受歡樂的活動氛圍，將其轉化成為豐富的生活靈感！

快來瞧瞧有哪些亮點。展覽現場呈現多元異國風情，包含手作課程、工作坊體驗、戶外異國美食區等，讓觀眾們親身體驗在嘉年華中的歡樂氣氛！

圖／愛手創國際手作設計節提供

海外職人嘉年華－近200多個職人、近15個海外地區品牌齊聚一堂

今年邀請『日韓港泰新』等近15個國家來台，匯聚各國熱門職人一同共襄盛舉，更包含超過100多海外特色品牌，像是『Aran story人氣生活韓服』、『Tii Handmade香港城市藍曬明信片』、『日本くるる可愛表情作品』等超受歡迎的品牌。除了邀約海外地區職人參與，更藉由主題佈置與氣氛營造，以特區形式呈現出多元的文化國際體驗。現場許多職人推出『限定嘉年華商品或『首次曝光的新品，都等待喜歡手作藝品的朋友們一同來探索！

圖／愛手創國際手作設計節提供

LIVE PAINTING－YOJIBEEヨジベエ

除了精彩的手作商品，本次邀請到日本超人氣設計師『YOJIBEEヨジベエ』於展覽現場Live Painting，YOJIBEE是名設計師相關和工藝品治療師，擅長以女性、幾何和植物為主要發想設計，將透過獨有的原創風格感染現場觀眾！

限量台日泰手作課程，創作屬於自己的作品

此次開設眾多手作課程，特別邀請到『泰國職人』來台教學，體驗泰國文化風情的手作，藉由促進台泰手作文化之間的交流，讓更多人認識手作的魅力，每堂課程名額有限，對於手作感興趣的朋友們千萬別錯過！凡購買一堂手作課程，就會贈送乙張『國際手作設計節』入場券！

圖／愛手創國際手作設計節提供

豐富戶外異國美食區，帶你進入異國世界

嘉年華派對絕對不能少了特色美食，本次展覽現場備有『義式手工冰淇淋』、『韓式紫菜包飯』、『古巴三明治』、『大阪燒』、『墨西哥料理』等各大人氣異國美食，讓觀眾邊逛展覽，也能同時享用美味異國餐點，快來一起來熱鬧一下吧！

限定工作坊體驗，療癒你的生活

『魚魚森林』、『艸化工事』、『蚤操染織』、『比爾公主沒蓋子』、『巧手本舖/溫紋陶』推出限定國際手作設計節的豐富手作體驗，賦予每一位觀眾擁有充滿儀式感的小時光，療癒觀眾們的生活，提供大家現場至攤位報名，歡迎大家到展覽逛逛完手作體驗吧！

輕鬆玩活動，即可獲得大會限定贈品

結合主視覺元素創造出嘉年華小包，只要完成指定任務即可獲得展場『限量贈品』乙個，手機、活動ＤＭ都可以輕鬆帶著逛展區。每日兌換數量有限，贈完為止，快把握機會購買預售票到現場玩活動拿獎品吧！

2023愛手創國際手作設計節✦夢想嘉年華

ISHANDS International Craft Design Festival

日期｜2023.11.10 Fri.— 2023.11.12 Sun.

時間｜10:30 — 19:00

地點｜華山1914文創產業園區 東二館四連棟

地址｜台北市中正區八德路一段1號

售票資訊｜ udn售票網

主辦｜欣宸國際/愛手創ISHANDS

協辦｜Connect-Asia、 賞想 Think of a Style、中華手作職人協會

媒體合作｜Bella 儂儂