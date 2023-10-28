拒絕無效保養、換季也要漂漂！3大IG網美開箱「這罐神仙水凝露」狂讚：膚質變超透亮

image source:翻攝IG／@lori_128822

文／林子洵

在正式換季之前，秋天的天氣總是忽冷忽熱，早晚的溫差也非常大，不穩定的天氣，似乎讓膚況也跟著不穩定，不僅臉會乾燥泛紅，甚至出現脫皮的狀況，害得女孩們上妝不服貼，美顏扣分不少。不過，還是有許多網紅網美的皮膚依舊好到發亮，到底他們是怎麼解決這個惱人的問題呢？

從幾位人氣網紅的IG中找尋好膚質密碼，發現她們近期分享的「漂漂秘訣」，就是使用含有「比菲德氏菌」、「乳球菌」等專利配方的神級奢華水凝露，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「奢華水凝露」近三個月熱門關鍵字，也可以發現「專利配方」、「比菲德氏菌」、「乳球菌」、「克莉絲丹」、「流金」等關鍵字備受網友熱烈討論。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

關鍵字中出現了大家熟知的知名品牌「克莉絲丹」，詳細觀察《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統近一個月「克莉絲丹DNA晶鑽光奢華水凝露」的聲量趨勢，可以發現自9月23日開始，克莉絲丹DNA晶鑽光奢華水凝露吸引眾多網紅實測並評鑑，聲量高點分別來到435筆以及455筆，短短一個月總聲量來到3,977筆。今天，就讓我們跟著3位網路關鍵領袖一起來看看「克莉絲丹DNA晶鑽光奢華水凝露」的厲害之處吧！

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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經常分享一雙兒女的可愛模樣，萌萌姐和享享弟育兒日常的網紅「萌想媽咪」，近日在IG上分享能夠讓肌膚變亮的秘密武器「DNA晶鑽光奢華水凝露」，內含專利活益菌與奈米金成分，熱銷百萬瓶，還有網友實測好評推薦，主打「10秒吸收有感保濕」，讓你恢復美貌、拒絕無效保養。「萌想媽咪」大推，只要10秒就能夠有感吸收保濕，開啟水潤美肌，讓膚質像嬰兒般柔軟。

不少網友看完紛紛表示，「想要跟妳一樣有透亮的膚質」、「用過都說讚，我自己也用過」、「想要肌膚變得保濕更透亮」、「我是乾皮，這罐我覺得我得入手了」、「整個高級感滿滿！看起來效果也很讚」。

▲萌想媽咪實測DNA晶鑽光奢華水凝露。

image source:翻攝IG／@lori_128822

▲萌想媽咪實測DNA晶鑽光奢華水凝露。

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在IG上擁有1萬追蹤的人氣網紅「趙彧」，在IG上表示自己剛經歷泰國炎熱的天氣，非常需要保濕且溫和的商品，於是馬上開箱「DNA晶鑽光奢華水凝露」，在洗完臉後的第一個保養步驟就是使用該款產品。透過頂級奈米金協助導入皮膚底層，能讓每滴菁華滲入肌膚完整吸收，皮膚有感保濕，也不會有任何油膩感。

趙彧也分享自己的化妝小撇步，就是會在粉底裡也加一點點，讓她大讚「完全沒有打架結塊的問題！底妝還很貼很保濕呢！妝感超級好」，保濕加乘打造出完美的空氣妝感，網友也相當興奮表示，「最期待改善肌膚乾躁出油狀況給我保濕彈潤肌膚」、「超喜歡這款很保濕」。

▲趙彧實測DNA晶鑽光奢華水凝露。

image source:翻攝IG／@bkyjournalccc

▲趙彧實測DNA晶鑽光奢華水凝露。

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經常分享美食、美妝保養相關資訊的「阿丸wan」，表示自己以往洗臉後都是直接抹精華液，她坦言化妝水就是一個導入的媒介，但實際功效還是不知道，但使用「DNA晶鑽光奢華水凝露」之後，不僅在上妝時，妝感相當服貼之外，卸了妝還能感覺肌膚Q彈、不緊繃。

阿丸wan提到，在洗臉後使用DNA晶鑽光奢華水凝露不僅能夠提前為肌膚打好基底，也讓後續的保養加倍吸收，搭配上粉底液使用上妝，更讓膚況看起來就像有與生俱來的透亮感，網友也分享使用心得「質地很好推開！顏色也太美！看了會一直想擦」、「這真的很好用」。

▲阿丸wan實測DNA晶鑽光奢華水凝露。

image source:翻攝IG／@enjoy.life1002



▲阿丸wan實測DNA晶鑽光奢華水凝露。

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