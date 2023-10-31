顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住？盤點那些年我們愛過的二次元男神！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「童年二次元男神」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP10童年二次元男神排行。

談起大家的童年回憶，相信絕對少不了卡通動漫的存在，除了有趣的故事內容之外，還有許多讓人崇拜、心動角色，可能是顏值超高的溫柔男神，也可能是技能包點滿的實力強者，讓他們成為少男少女心中的初戀夢中人，甚至是至今仍追隨憧憬的偶像；而網友們熱議的童年二次元男神到底有哪些呢？帶你一起回顧這些經典角色！

「羅羅亞．索隆」高冷穩重卻是路痴形成「反差萌」「霍爾」顏值高又寵妻魅力無法擋 ▲ 網友熱議TOP10童年二次元男神 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「童年二次元男神」的相關話題討論，可以發現前陣子剛推出真人版的《航海王》中的「羅羅亞．索隆」引起社群熱議，有網友發文請益《航海王》中最喜歡的男性角色是誰，吸引不少留言回覆「《航海王》最有魅力的人物就是索隆，真的是連男生都會愛上的那種」、「索隆在團隊最有擔當，不管是重傷繼續戰鬥、騙人布歸隊前替船長對船員們的訓誡、在大熊手下扛下魯夫的戰損，還有高冷背後的路癡反差」，並大讚索隆是「最燃的男人」，不只長相帥氣、充滿男人味，還是團隊中冷靜穩重的可靠角色，而有著路癡屬性的反差萌也令他的個人特色更鮮明，成為許多粉絲入坑的契機。

說到童年動漫男神，就不能不提到許多女孩的夢中情人「霍爾」，網友直呼「霍爾真的又帥又有魅力，是很多女生的初戀，原型還是男神木村拓哉」、「霍爾根本超讓人心動好不好，他那時候從背後幫蘇菲戴上戒指，然後氣音說御守リ⋯，真的是蘇死了」，還補充說明霍爾在劇中為蘇菲打造了一個屬於她的花園，且自己家中還有一個可以直接通往蘇菲家的門，覺得他根本是「寵妻魔人」。

而其無論搭配金髮、黑髮都十分俊俏的臉蛋，更被網友稱作「盛世美顏」，是宮崎駿作品當中充滿迷人魅力的角色。

此外，近年人氣超高的動漫《鬼滅之刃》中的主角「竈門炭治郎」也擄獲不少粉絲的心，網友紛紛表示「炭治郎真的很帥而且非常的溫柔」，認為他始終堅定守護家人的性格超圈粉。

而相當經典的男神角色還有《灌籃高手》中的「流川楓」，不只在劇中是風雲人物，在現實生活中也是擁有大票女粉的人氣男神，粉絲就分享「那時候13、14歲，對流川楓是一見鍾情，我還和我爸說他好冷酷、好帥喔」，認為流川風不僅物表出眾，又兼具高球商與好球技，讓大批觀眾對他十分有好感，是男女通吃的二次元男神。

你最愛的童年男神上榜了嗎？或者還有哪些遺珠之憾是你的心頭好呢？這些二次元角色陪伴我們成長，更成為我們美好童年的一部分，看完以上排行榜，不妨趁著閒暇時間重溫這些曾經讓你心動的男神們的作品，來場回憶殺之旅吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「童年二次元男神」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/17，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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