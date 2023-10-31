又甜又虐讓人看了心癢癢？「這些」2023年熱門戀綜比韓劇還精采！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「戀愛綜藝節目」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的2023熱門戀綜排行。

近年來，許多國家都推出各種不同主題的戀愛綜藝節目，從共同生活、無人島生存、交換情侶到前任關係，甚至還有結合推理等形式的戀綜，讓觀眾們感受到戀愛的魅力和挑戰，同時也捧紅了不少節目中的男女嘉賓，而在2023年又有哪些讓人心癢癢的戀愛綜藝呢？快列入待看清單吧！

戀綜天花版《換乘戀愛》第三季將開播網呼超期待 《單身即地獄3》推出全新場景+規則讓劇情更刺激 ▲ 網友熱議2023熱門戀綜TOP8 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「2023戀愛綜藝節目」相關的話題討論，可以發現預計在2023年年底開播的《換乘戀愛3》引起社群熱議。

被眾多網友譽為是「戀綜天花板」的《換乘戀愛》，是找來五對已經分手的情侶，入住同一間屋子朝夕相處，找回逝去的愛或者尋找戀情的戀愛綜藝，目前已經播出兩季，節目內容好評不斷，出演嘉賓也獲得相當高的人氣，網友直呼「換乘2真的偶像劇都寫不出來這麼好看」、「超紅，感情必看最強實境教科書！看完很療癒受傷的心，當初都邊看邊哭」。

覺得該節目真誠的出演者非常觸動人心，並且EQ都非常高，能從中學習到處理感情的觀點，因此當《換乘戀愛3》開拍的消息一出，就吸引大批粉絲紛紛留言討論，「第三季是否會有全新節目模式，好讓人期待啊！」、「又要沒日沒夜的追了」，「我覺得很難超越了，但還是會追換乘3啦」，對於全新製作團隊能否再突破前兩季，再創造另一個高峰感到十分期待。

以俊男美女為一大看點的《單身即地獄3》同樣擁有超高討論度，該節目找來了充滿魅力的12位高顏值單身男女，在荒島上共度9天8夜，並設有天堂島與地獄島的獎懲機制，就有網友說道「地獄島跟天堂島的設定滿有趣的」，表示荒島生存的主題使節目情節更火辣。而官方於年初時宣布第三季的製作將會迎來全新場景與規則，讓劇情更刺激，希望能帶給觀眾有別於前兩季的體驗與內容。

此外，2023年也有不少其他特別主題的戀綜，受到許多觀眾的喜愛，像是日本推出的熟齡愛情真人秀《愛在山林間》，出演者的年齡區間落在35-60歲，他們將一起到深山老宅尋找人生最後的愛情，不少人都大讚「愛在山林間我有數個男性友人也看到落淚」、「我是看的一把鼻涕一把眼淚的，這已經不是在講愛，這是在講一個奮力去追愛的故事」，覺得這些熟齡男女追尋愛情中質樸的互動相當令人動容。

你是各大戀綜的忠實觀眾嗎？哪部戀綜是你心中的最愛呢？戀愛綜藝不僅能夠看別人談戀愛、嗑CP，感受充滿粉紅泡泡的氛圍之外，也讓觀眾們見識到多元的戀愛模式與故事，在娛樂之餘，或許也能在這些男女嘉賓的互動中，學習到有關於情感處理的方法，或是人際關係相處的智慧，讓我們一起期待2023年會不會出現新的戀綜天花板吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「戀愛綜藝節目」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/12，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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