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高鐵疫後運量復甦 國際高速鐵道協會年會明年在台舉辦

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵公司董事長江耀宗（右）率團參加IHRA 2023年會，與IHRA會長宿利正史（左）合影。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司董事長江耀宗（右）率團參加IHRA 2023年會，與IHRA會長宿利正史（左）合影。圖／台灣高鐵公司提供

「國際高速鐵道協會」（International High-speed Rail Association, IHRA）10月25日至27日在日本大阪舉行2023年度會議，共有來自13國、180多名高速鐵路營運業者、專家學者以及政府代表參與，台灣高鐵公司董事長江耀宗率團參加，IHRA也決定2024年IHRA年會將於明年第四季在台灣舉辦，並由台灣高鐵公司協辦。

IHRA2014年4月1日在日本成立，旨在促進高速鐵路營運經驗和專業知識交流，向其他國家推廣建造安全、可靠並兼具營運效率的高速鐵路，目前共有29個正式會員，分別來自高速鐵路經營業者、研究機構及相關設備製造商等。

台灣高鐵公司表示，IHRA會長宿利正史曾於今年6月來台訪問交流，當時對台灣高鐵在疫情過後能夠快速迎來旅運復甦的人潮，以及台灣社會在疫情過後民間活力的蓬勃發展留下深刻印象。離台後特別致函江耀宗，希望2024年的IHRA年會能在台灣舉辦，並由台灣高鐵公司協辦。

江耀宗指出，台灣高鐵為日本新幹線首個海外輸出成功案例，自通車營運以來，在服務、安全、技術與智慧化發展成果均深獲國際肯定。此次獲得IHRA邀請協辦2024年會，顯見台灣高鐵的營運績效與成果受到國際間的重視，對於進一步促進國際技術交流，提升台灣運輸實力具有重大意義，將分享台灣高鐵在疫後運量及營收快速復甦的成功經驗。

高鐵 日本 疫情

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