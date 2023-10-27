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新北抽查27件網購萬聖節裝扮商品 9成不合格

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消保官與經發局透過樂天網路平台，隨機購買27件萬聖節商品查核標示，發現高達24件缺完整商品標示或是商品檢驗標章，不合格率近9成。記者江婉儀／攝影
新北市消保官與經發局透過樂天網路平台，隨機購買27件萬聖節商品查核標示，發現高達24件缺完整商品標示或是商品檢驗標章，不合格率近9成。記者江婉儀／攝影

萬聖節將至，不少民眾會購買相關商品妝點環境、打扮造型參加活動，感受節日氣氛。新北市消保官與經發局透過樂天網路平台，隨機購買27件萬聖節商品查核標示，發現高達24件缺完整商品標示或是商品檢驗標章，不合格率近9成。

此次抽查的商品內容包含造型風箏、鬼怪面具、南瓜燈、各種角色裝扮服飾等。消保官洪伯瑋表示，有24件有未標示商品名稱、進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話、製造，或雖有標示，但製造或委製廠商名稱、地址未以正體中文標示。

另外，商品檢驗標章部分，有23件兒童玩具商品未貼附「商品檢驗標章」部分，已移由經濟部標準檢驗局後續查處。

洪伯瑋表示，商品若欠缺相關標示，經發局將針對商品位於轄內業者限期改正，逾期未改善將依「商品標示法」第17條規定，可開罰2萬元至20萬元罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱，而外縣市業者將函請外縣市政府輔導業者限期改正。

針對未貼附「商品檢驗標章」部分，如標準檢驗局經查證屬業者逃避檢驗，將另依「商品檢驗法」第60條規定開罰20萬元至200萬元罰鍰。

洪伯瑋呼籲，廠商應落實商品標示正確性，維護兒童使用安全及消費者權益，也提醒父母幫小孩選購相關萬聖節商品時，應慎選完整標示及檢驗合格的商品，避免造成使用上的危險。

新北市消保官與經發局透過樂天網路平台，隨機購買27件萬聖節商品查核標示，發現高達24件缺完整商品標示或是商品檢驗標章，不合格率近9成。記者江婉儀／攝影
新北市消保官與經發局透過樂天網路平台，隨機購買27件萬聖節商品查核標示，發現高達24件缺完整商品標示或是商品檢驗標章，不合格率近9成。記者江婉儀／攝影
新北市消保官與經發局透過樂天網路平台，隨機購買27件萬聖節商品查核標示，發現高達24件缺完整商品標示或是商品檢驗標章，不合格率近9成。記者江婉儀／攝影
新北市消保官與經發局透過樂天網路平台，隨機購買27件萬聖節商品查核標示，發現高達24件缺完整商品標示或是商品檢驗標章，不合格率近9成。記者江婉儀／攝影

萬聖節 消保官

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