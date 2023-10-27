快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懷舊也實穿 TOD’S X 肖戰 巧塑秋冬暖心時髦

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國大陸男星、品牌代言人肖戰，為TOD'S擔任秋冬形象的風格示範。圖／TOD'S提供
中國大陸男星、品牌代言人肖戰，為TOD'S擔任秋冬形象的風格示範。圖／TOD'S提供

隨著時序進入11月，秋冬的感受越來越鮮明，但城市街道的溫度仍在寒涼燥熱間不時交錯。義大利精品品牌TOD’S本季嘗試透過溫暖色彩與毛料點綴於鞋包衣物，營造暖心視覺、個性化風格卻又不至沈重悶熱，進而讓2023秋冬主題「Italian Feeling義式遐想」更為鮮明，形塑秋冬暖心時髦。

翻領的短版夾克、長版Parka風衣外套，又或是揉合羊毛手工針織出雙色裝飾的麂皮夾克，像印象中的義式紳士，卻又在經典輪廓中以材質、色彩進行變奏，其中麂皮夾克並為品牌代言人、中國大陸男星肖戰所穿著，並搭配白色套頭高領針織衫、黑色皮鞋，跨越了休閒與正裝的風格界線。

此外鞋履也是本季男裝重點單品，像是新款Running休閒鞋具深藍、白色等多種選擇，與時下流行的smart caual風格相當合拍；正裝範疇的紳士皮鞋也在本季回歸，無論是採管狀結構製成的膠底樂福鞋、全黑色並具優雅楦頭曲線的牛津鞋，以至具有T Logo的樂福鞋，讓男士在最貼近地之處依然走路有風，成為全身造型的第二張品味名片。

女裝系列則在義式經典輪廓中呼應了近年的時裝大趨勢：從男士衣櫃中得到靈感，於是我們看到了寬鬆尺寸、無領片的單釦西裝外套，散發90年代風格的結構感墊肩並搭配高腰長褲，以及充滿氣勢的白條紋成套劍領黑色西裝，展現了新一代TOD’S秋冬女性外顯但不張揚的自信。

於此同時，秋冬愛用的毛料、軟呢則不單運用於衣物中，例如透過手工拼接技術形塑的Timeless皮革與羊毛拼接包款，以羊毛、皮革的溫暖呼應秋冬的季節感，卻不致讓全身悶熱沈重，類似手法還有一雙羊毛短筒襪靴款的Kate休閒鞋，甜美俏皮、穿脫方便。不容錯過的亮點單品則有一雙莫卡辛樂福鞋，正面並搭配Kate飾釦，透過在懷舊與當代間取得平衡，輕快演繹自由的義式都會生活。

屬正裝配件的黑色牛津鞋，本季重返台灣、並將成為紳士風格的重要配件，39,900元。圖／TOD'S提供
屬正裝配件的黑色牛津鞋，本季重返台灣、並將成為紳士風格的重要配件，39,900元。圖／TOD'S提供
駝色Kate短筒休閒靴，37,100元。圖／TOD'S提供
駝色Kate短筒休閒靴，37,100元。圖／TOD'S提供
T Timeless毛毛拚接肩背包，99,500元。圖／TOD'S提供
T Timeless毛毛拚接肩背包，99,500元。圖／TOD'S提供
黑色Kate樂福鞋，31,800元。圖／TOD'S提供
黑色Kate樂福鞋，31,800元。圖／TOD'S提供
從男士衣櫃中得到靈感啟發的TOD'S 2023秋冬女裝，展現了俐落、帶中性氣質的自信氣場。圖／TOD'S提供
從男士衣櫃中得到靈感啟發的TOD'S 2023秋冬女裝，展現了俐落、帶中性氣質的自信氣場。圖／TOD'S提供
T Timeless織呢托特包，手提肩背兩用、造型方便，69,900元。圖／TOD'S提供
T Timeless織呢托特包，手提肩背兩用、造型方便，69,900元。圖／TOD'S提供

西裝 品牌 義大利

延伸閱讀

基捷將核定 謝國樑：場站當發動機地區再生、產業轉型

秋冬必備百搭樂福鞋 撞色、壓紋、扣環... 細節差很大

New Balance再攜手經典工裝品牌 打造必收限量美製990潮鞋

Joy、飯豐萬理江都來了！TOD'S新加坡特展秀工藝幽默

相關新聞

中橫公路故事特展開展 首展出法國艾菲爾鐵牌橋銘誌

交通部公路局舉辦「試煉之路－中橫公路故事特展」，即日起至12月15日，每天上午9點到下午4點在公路局1樓博物館開展，推出...

來抽萬元咖啡機！Nespresso「耶誕倒數月曆」11月1日開賣

2023年最時尚的Nespresso耶誕倒數月曆即將在11月1日正式登台。Nespresso今年與法國精品滑雪服飾品牌F...

冬季皮膚乾癢有解 研究發現蠶繭絲皂可紓緩不適

季節交替的時節，部分國人有皮膚乾癢的困擾，農業部苗栗區農業改良場建議，國人可以利用蠶繭絲皂減緩乾癢症狀；將蠶繭經簡單的手...

限時3天 甜甜圈買1送1！Krispy Kreme香烤布蕾經典回歸

天氣微涼，Krispy Kreme經典溫暖的「香烤布蕾甜甜圈」，限時回歸！11/1至11/16全台六間門市限定販售，包括...

男人40歲後小心散發老人味！醫師解密不只去油還要去菌

當男人過了40歲後，雖然因為歲月而更有熟男魅力，但小心魅力變成老人味。不少男人在40歲後，身上會逐漸散發出難聞的老人味，...

2023國際手作設計節！6大亮點帶你進入一場夢想嘉年華派對

愛手創國際手作設計節即將於11/10-11/12盛大展開！今年以夢想嘉年華為主題，邀請了『日港泰韓新』等超過100多個海外品牌共襄盛舉 。在夢想嘉年華中，每一位設計師都是身懷絕技的創作者，運用巧思打造出獨一無二的作品。這場展覽邀請你一同遇見心有共鳴的作品，享受歡樂的活動氛圍，將其轉化成為豐富的生活靈感！ 快來瞧瞧有哪些亮點。展覽現場呈現多元異國風情，包含手作課程、工作坊體驗、戶外異國美食區等，讓觀眾們親身體驗在嘉年華中的歡樂氣氛！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。