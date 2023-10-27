懷舊也實穿 TOD’S X 肖戰 巧塑秋冬暖心時髦

隨著時序進入11月，秋冬的感受越來越鮮明，但城市街道的溫度仍在寒涼燥熱間不時交錯。義大利精品品牌TOD’S本季嘗試透過溫暖色彩與毛料點綴於鞋包衣物，營造暖心視覺、個性化風格卻又不至沈重悶熱，進而讓2023秋冬主題「Italian Feeling義式遐想」更為鮮明，形塑秋冬暖心時髦。

翻領的短版夾克、長版Parka風衣外套，又或是揉合羊毛手工針織出雙色裝飾的麂皮夾克，像印象中的義式紳士，卻又在經典輪廓中以材質、色彩進行變奏，其中麂皮夾克並為品牌代言人、中國大陸男星肖戰所穿著，並搭配白色套頭高領針織衫、黑色皮鞋，跨越了休閒與正裝的風格界線。

此外鞋履也是本季男裝重點單品，像是新款Running休閒鞋具深藍、白色等多種選擇，與時下流行的smart caual風格相當合拍；正裝範疇的紳士皮鞋也在本季回歸，無論是採管狀結構製成的膠底樂福鞋、全黑色並具優雅楦頭曲線的牛津鞋，以至具有T Logo的樂福鞋，讓男士在最貼近地之處依然走路有風，成為全身造型的第二張品味名片。

女裝系列則在義式經典輪廓中呼應了近年的時裝大趨勢：從男士衣櫃中得到靈感，於是我們看到了寬鬆尺寸、無領片的單釦西裝外套，散發90年代風格的結構感墊肩並搭配高腰長褲，以及充滿氣勢的白條紋成套劍領黑色西裝，展現了新一代TOD’S秋冬女性外顯但不張揚的自信。