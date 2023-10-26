LONGCHAMP聯手傳奇普普藝術大師 把劃時代經典作品背上身、打造獨家台北101款

或許你不認識誰是Robert Indiana，不過你一定有機會看過他那舉世聞名，超大「LOVE」立體字體雕塑。法國時尚品牌Longchamp便是以這位藝術大師創作為靈感，推出聯名系列Le Pliage®摺疊包，更為台北101旗艦店推出獨家限定款，其他國家還不一定買得到！

位於台北101信義路門前，也曾現身紐約第六大道街頭的LOVE字體公共藝術雕塑，出自已故藝術家Robert Indiana之手。這個超過50年歷史的創作，現在看來普通，卻是普普藝術代表性作品之一。Longchamp創意總監Sophie Delafontaine也說「愛是大眾都容易理解概念，Robert Indiana作品用言簡意賅方式將愛傳遞給全世界，我喜歡將這樣訊息複製到Le Pliage®包款上的想法」，於是便誕生了Longchamp與Robert Indiana聯名系列。袋包分別以三種配色再現LOVE圖像，分別為紅色及白色版，以及亞太區官網限定粉紅色。

Robert Indiana這個超過50年歷史的創作，現在看來普通，卻是普普藝術代表性作品之一。圖／Longchamp提供

除了Le Pliage®折疊旅行袋、肩背袋和手拿包以外，還包含兩款全新方形包型。皮革款則有Le Pliage®迷你手提包尺寸，於小牛皮上壓印LOVE，提供黑、紅、綠三種色彩；黑色款另推出壓印紅色LOVE字樣的特殊限定款，於Longchamp台北101旗艦店獨家販售，藉此呼應Robert Indiana位於台北101大樓前鮮紅的LOVE公共藝術雕塑。這個標誌也以牛皮鑰匙扣形式出現，或以紅色印刷在白色棉質T恤及灰色棉質運動衫上，另一款則是致敬Indiana對數字學著迷而推出的絲質束髮帶，明亮多彩讓人即便在遠方也能一眼就看見。

Longchamp聯名Robert Indiana系列運動衫，10,200元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®迷你手提包，21,000元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®迷你手提包，21,000元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列T恤，5,700元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®旅行袋，16,700元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列台北101限定款Le Pliage®迷你手提包，21,000元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列亞太區官網限定配色Le Pliage®手提包，10,200元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®手拿包，4,500元。圖／Longchamp提供