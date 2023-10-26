快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LONGCHAMP聯手傳奇普普藝術大師 把劃時代經典作品背上身、打造獨家台北101款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
法國時尚品牌Longchamp以Robert Indiana創作為靈感，推出聯名系列Le Pliage®摺疊包，更為台北101旗艦店推出獨家限定款。圖／Longchamp提供
法國時尚品牌Longchamp以Robert Indiana創作為靈感，推出聯名系列Le Pliage®摺疊包，更為台北101旗艦店推出獨家限定款。圖／Longchamp提供

或許你不認識誰是Robert Indiana，不過你一定有機會看過他那舉世聞名，超大「LOVE」立體字體雕塑。法國時尚品牌Longchamp便是以這位藝術大師創作為靈感，推出聯名系列Le Pliage®摺疊包，更為台北101旗艦店推出獨家限定款，其他國家還不一定買得到！

位於台北101信義路門前，也曾現身紐約第六大道街頭的LOVE字體公共藝術雕塑，出自已故藝術家Robert Indiana之手。這個超過50年歷史的創作，現在看來普通，卻是普普藝術代表性作品之一。Longchamp創意總監Sophie Delafontaine也說「愛是大眾都容易理解概念，Robert Indiana作品用言簡意賅方式將愛傳遞給全世界，我喜歡將這樣訊息複製到Le Pliage®包款上的想法」，於是便誕生了Longchamp與Robert Indiana聯名系列。袋包分別以三種配色再現LOVE圖像，分別為紅色及白色版，以及亞太區官網限定粉紅色。

Robert Indiana這個超過50年歷史的創作，現在看來普通，卻是普普藝術代表性作品之一。圖／Longchamp提供
Robert Indiana這個超過50年歷史的創作，現在看來普通，卻是普普藝術代表性作品之一。圖／Longchamp提供

除了Le Pliage®折疊旅行袋、肩背袋和手拿包以外，還包含兩款全新方形包型。皮革款則有Le Pliage®迷你手提包尺寸，於小牛皮上壓印LOVE，提供黑、紅、綠三種色彩；黑色款另推出壓印紅色LOVE字樣的特殊限定款，於Longchamp台北101旗艦店獨家販售，藉此呼應Robert Indiana位於台北101大樓前鮮紅的LOVE公共藝術雕塑。這個標誌也以牛皮鑰匙扣形式出現，或以紅色印刷在白色棉質T恤及灰色棉質運動衫上，另一款則是致敬Indiana對數字學著迷而推出的絲質束髮帶，明亮多彩讓人即便在遠方也能一眼就看見。

Longchamp聯名Robert Indiana系列運動衫，10,200元。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名Robert Indiana系列運動衫，10,200元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®迷你手提包，21,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®迷你手提包，21,000元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®迷你手提包，21,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®迷你手提包，21,000元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列T恤，5,700元。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名Robert Indiana系列T恤，5,700元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®旅行袋，16,700元。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®旅行袋，16,700元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列台北101限定款Le Pliage®迷你手提包，21,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名Robert Indiana系列台北101限定款Le Pliage®迷你手提包，21,000元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列亞太區官網限定配色Le Pliage®手提包，10,200元。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名Robert Indiana系列亞太區官網限定配色Le Pliage®手提包，10,200元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®手拿包，4,500元。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名Robert Indiana系列Le Pliage®手拿包，4,500元。圖／Longchamp提供

Longchamp聯名Robert Indiana系列鑰匙圈，5,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp聯名Robert Indiana系列鑰匙圈，5,900元。圖／Longchamp提供

台北101 公共藝術

延伸閱讀

茵芙購物魂上身 拜訪小農急血拚

有夠地道！Longchamp打造珍珠奶茶限定包 居然還是黑糖波霸口味

開會時「桑一下」？亞航CEO裸上身被按摩 網見照片怒撻伐：不舒服

「五十噚」經典設計70年 台北101限量快閃特展秀

相關新聞

中橫公路故事特展開展 首展出法國艾菲爾鐵牌橋銘誌

交通部公路局舉辦「試煉之路－中橫公路故事特展」，即日起至12月15日，每天上午9點到下午4點在公路局1樓博物館開展，推出...

來抽萬元咖啡機！Nespresso「耶誕倒數月曆」11/1開賣

2023年最時尚的Nespresso耶誕倒數月曆即將在11月1日正式登台。Nespresso今年與法國精品滑雪服飾品牌F...

冬季皮膚乾癢有解 研究發現蠶繭絲皂可紓緩不適

季節交替的時節，部分國人有皮膚乾癢的困擾，農業部苗栗區農業改良場建議，國人可以利用蠶繭絲皂減緩乾癢症狀；將蠶繭經簡單的手...

限時3天 甜甜圈買1送1！Krispy Kreme香烤布蕾經典回歸

天氣微涼，Krispy Kreme經典溫暖的「香烤布蕾甜甜圈」，限時回歸！11/1至11/16全台六間門市限定販售，包括...

男人40歲後小心散發老人味！醫師解密不只去油還要去菌

當男人過了40歲後，雖然因為歲月而更有熟男魅力，但小心魅力變成老人味。不少男人在40歲後，身上會逐漸散發出難聞的老人味，...

2023國際手作設計節！6大亮點帶你進入一場夢想嘉年華派對

愛手創國際手作設計節即將於11/10-11/12盛大展開！今年以夢想嘉年華為主題，邀請了『日港泰韓新』等超過100多個海外品牌共襄盛舉 。在夢想嘉年華中，每一位設計師都是身懷絕技的創作者，運用巧思打造出獨一無二的作品。這場展覽邀請你一同遇見心有共鳴的作品，享受歡樂的活動氛圍，將其轉化成為豐富的生活靈感！ 快來瞧瞧有哪些亮點。展覽現場呈現多元異國風情，包含手作課程、工作坊體驗、戶外異國美食區等，讓觀眾們親身體驗在嘉年華中的歡樂氣氛！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。