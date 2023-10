HUBLOT 2023高級訂製鑽表 上億新表襲台

宇舶表(Hublot)的高級訂製鑽表服務,在經歷疫情後睽違三年再度來台巡展,自即日起於宇舶表台北專賣店展出至10月29日,採預約鑑賞。此次提供訂製表款,從經典Big Bang Unico、近期全新推出的鑲鑽鍊帶表、到藝術家聯名款,均提供鑲嵌長方形、方形以及梯形切割美鑽選擇,比起閃耀度與華麗度極高的圓鑽,光芒更為沈穩,深受男性消費者喜愛;品牌更精選成色在F及G,淨度介於IF到VVS2,車工均為EX到VG優質鑽石,除了現場展出款式,亦可訂製自選彩色寶石或配搭鑲鑽鍊帶,約等待半年至一年交貨。

此次登台展出定價最高的為Big Bang Unico Sang Bleu皇金方鑽腕表,共鑲嵌826顆總重43.66克拉鑽石,除了表盤時間指示的圖案部分以皇金鏤雕製作而成,表殼360度全面鑲滿鑽石,側面更幾乎完全看不到金屬,更顯奢華。宇舶表與著名雕塑藝術家、品牌大使Richard Orlinski攜手創作的經典融合系列Orlinski腕表,則是以18k白金隱密式鑲嵌485顆共35.22克拉的鑽石,演繹藝術家標誌性多角度切面立體雕塑元素;為能展現這款時計視覺上的多層次面向,更精選多樣尺寸的方鑽,連計時小盤也透過選石與鑲嵌手法完全滿鑽,工藝技術令人讚嘆。