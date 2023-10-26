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HUBLOT 2023高級訂製鑽表 上億新表襲台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BIG BANG INTEGRATED42毫米方鑽鍊帶計時碼表，皇金款，686萬7,000元；鈦金款，572萬3,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG INTEGRATED42毫米方鑽鍊帶計時碼表，皇金款，686萬7,000元；鈦金款，572萬3,000元。圖／宇舶表提供

宇舶表（Hublot）的高級訂製鑽表服務，在經歷疫情後睽違三年再度來台巡展，自即日起於宇舶表台北專賣店展出至10月29日，採預約鑑賞。此次提供訂製表款，從經典Big Bang Unico、近期全新推出的鑲鑽鍊帶表、到藝術家聯名款，均提供鑲嵌長方形、方形以及梯形切割美鑽選擇，比起閃耀度與華麗度極高的圓鑽，光芒更為沈穩，深受男性消費者喜愛；品牌更精選成色在F及G，淨度介於IF到VVS2，車工均為EX到VG優質鑽石，除了現場展出款式，亦可訂製自選彩色寶石或配搭鑲鑽鍊帶，約等待半年至一年交貨。

此次登台展出定價最高的為Big Bang Unico Sang Bleu皇金方鑽腕表，共鑲嵌826顆總重43.66克拉鑽石，除了表盤時間指示的圖案部分以皇金鏤雕製作而成，表殼360度全面鑲滿鑽石，側面更幾乎完全看不到金屬，更顯奢華。宇舶表與著名雕塑藝術家、品牌大使Richard Orlinski攜手創作的經典融合系列Orlinski腕表，則是以18k白金隱密式鑲嵌485顆共35.22克拉的鑽石，演繹藝術家標誌性多角度切面立體雕塑元素；為能展現這款時計視覺上的多層次面向，更精選多樣尺寸的方鑽，連計時小盤也透過選石與鑲嵌手法完全滿鑽，工藝技術令人讚嘆。

直徑44毫米Big Bang Unico白金方鑽計時碼表則採用18k白金製作，以隱密式鑲嵌工藝鑲嵌324顆共17.2克拉的方鑽，為搭載HUB1280飛返計時機芯的高階運動腕表注入潮流奢華的霸氣風範。深受許多潮流人士喜愛的酒桶形Spirit of Big Bang白金方鑽計時碼表，則是採用白金鑲嵌321顆共16.5克拉方鑽，包括銜接表帶的「One Click單鍵快拆式表帶裝置」也都鑲嵌鑽石，同時提供不同材質或接受鑽石表帶訂製，完美融合傳統製表與珠寶工藝。

經典融合系列Orlinski白金方鑽計時碼表，45毫米白金表殼，共鑲嵌485顆鑽石，總重35.22克拉，約1,896萬6,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski白金方鑽計時碼表，45毫米白金表殼，共鑲嵌485顆鑽石，總重35.22克拉，約1,896萬6,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG白金方鑽計時碼表，42毫米白金表殼，共鑲嵌321顆鑽石，總重16.5克拉，約1,144萬5,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG白金方鑽計時碼表，42毫米白金表殼，共鑲嵌321顆鑽石，總重16.5克拉，約1,144萬5,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG白金方鑽計時碼表，42毫米白金表殼，共鑲嵌321顆鑽石，總重16.5克拉，約1,144萬5,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG白金方鑽計時碼表，42毫米白金表殼，共鑲嵌321顆鑽石，總重16.5克拉，約1,144萬5,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski白金方鑽計時碼表，45毫米白金表殼，共鑲嵌485顆鑽石，總重35.22克拉，約1,896萬6,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski白金方鑽計時碼表，45毫米白金表殼，共鑲嵌485顆鑽石，總重35.22克拉，約1,896萬6,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO白金方鑽計時碼表， 44毫米白金表殼，鑲嵌324顆方鑽，總重17.2克拉，約1,144萬5,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO白金方鑽計時碼表， 44毫米白金表殼，鑲嵌324顆方鑽，總重17.2克拉，約1,144萬5,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO SANG BLEU皇金方鑽腕表，45毫米皇金表殼，鑲嵌826顆鑽石，總重43.66克拉，約2,616萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO SANG BLEU皇金方鑽腕表，45毫米皇金表殼，鑲嵌826顆鑽石，總重43.66克拉，約2,616萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO白金方鑽計時碼表， 44毫米白金表殼，鑲嵌324顆方鑽，總重17.2克拉，約1,144萬5,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO白金方鑽計時碼表， 44毫米白金表殼，鑲嵌324顆方鑽，總重17.2克拉，約1,144萬5,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO SANG BLEU皇金方鑽腕表，45毫米皇金表殼，鑲嵌826顆鑽石，總重43.66克拉，約2,616萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO SANG BLEU皇金方鑽腕表，45毫米皇金表殼，鑲嵌826顆鑽石，總重43.66克拉，約2,616萬元。圖／宇舶表提供

鑽石 腕表

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