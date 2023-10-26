國寶級影后和NCT泰容美顏齊入鏡！ LOEWE 24早春好威

LOEWE推出全新2024早春系列廣告，是由意總監Jonathan Anderson與攝影師Juergen Teller創意激盪出的全新火花，以雙重拍攝手法，特寫人物角色及身上服飾，展現每個人與眾不同的個性與態度。

此系列廣告邀請多位來自音樂、電影、藝術及時裝界的名人共同演出，意想不到的組合令人驚喜：包括因《Past Lives》 美劇竄紅的演員Greta Lee、英國國寶級影后瑪姬史密斯（Maggie Smith）、及童星起家的美國女演員達科塔芬妮（Dakota Fanning）、演員Mike Faist、 當代藝術家Rachel Jones、名模孫菲菲、LOEWE全球品牌大使NCT泰容（Taeyong）及演員Josh O'Connor等，陣容相當強大。

Juergen Teller用一貫率性不花巧的鏡頭角度，呈現缺陷才是終極的完美。在系列廣告中，身穿早春系 列新作如精簡針織、牛仔褲、牛仔上衣、半身裙、羊毛大衣及皮衣等，置身寫實的日常生活環境構成的背景前，如紅磚牆、木板露台、剝落的牆面、角落裡的一疊椅子、抽乾的水池等，面無表情直視鏡頭，手拎LOEWE經典包款如Puzzle、Puzzle Edge、Puzzle Fold、Squeeze、Pebble、Paseo及Fold等，經典服裝單品經典裝束經重新演繹，帶出扭曲現實的意味，以超大的視覺反差讓人留下深刻的印象。