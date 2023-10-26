國寶級影后和NCT泰容美顏齊入鏡！ LOEWE 24早春好威
LOEWE推出全新2024早春系列廣告，是由意總監Jonathan Anderson與攝影師Juergen Teller創意激盪出的全新火花，以雙重拍攝手法，特寫人物角色及身上服飾，展現每個人與眾不同的個性與態度。
此系列廣告邀請多位來自音樂、電影、藝術及時裝界的名人共同演出，意想不到的組合令人驚喜：包括因《Past Lives》 美劇竄紅的演員Greta Lee、英國國寶級影后瑪姬史密斯（Maggie Smith）、及童星起家的美國女演員達科塔芬妮（Dakota Fanning）、演員Mike Faist、 當代藝術家Rachel Jones、名模孫菲菲、LOEWE全球品牌大使NCT泰容（Taeyong）及演員Josh O'Connor等，陣容相當強大。
Juergen Teller用一貫率性不花巧的鏡頭角度，呈現缺陷才是終極的完美。在系列廣告中，身穿早春系 列新作如精簡針織、牛仔褲、牛仔上衣、半身裙、羊毛大衣及皮衣等，置身寫實的日常生活環境構成的背景前，如紅磚牆、木板露台、剝落的牆面、角落裡的一疊椅子、抽乾的水池等，面無表情直視鏡頭，手拎LOEWE經典包款如Puzzle、Puzzle Edge、Puzzle Fold、Squeeze、Pebble、Paseo及Fold等，經典服裝單品經典裝束經重新演繹，帶出扭曲現實的意味，以超大的視覺反差讓人留下深刻的印象。
早春系列的廣告畫面更近一步以後設圖像的手法，將照片撕破再拼貼於白色背景上，略帶點雕塑感，以此突顯LOEWE重視材料質感的特色，讓人想起品牌尊崇的工藝傳統。 廣告中出現的一款特別版Puzzle Fold托特包，是品牌與京都Suna Fujita（スナ・フジタ）陶瓷工作室合作成果；這個擅長動植物及幻想意境圖案的陶瓷工作室是由夫妻檔陶藝家藤田匠平及山野千里創立，他們筆下的熊 貓、企鵝、熊、狐猴、水獺、曼德拉草及人物等躍上包款，玩味的圖騰增添俏皮的視覺亮點。
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