米其林星廚林明健操刀 「AKIN君尹」秋季新菜登場

由米其林星廚林明健（Chef Kin）主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，繼開幕首季菜單後，秋季新菜即日起登場，在海鮮及家禽最為肥美的時節，展現秋日豐饒之美。季節性套餐每位7,880元+10%（共12道餐點，已含水資）；侍酒師餐酒搭配2,280元+10%（含自家釀製康普茶調飲共5杯無酒精飲品），5杯精選酒款2,680元+10%、7杯精選酒款3,280元+10%。

「AKIN君尹」主廚林明健。圖／AKIN君尹提供。

主廚選擇日本白烏賊、北海道牡丹蝦及馬糞海膽、白鰻、有日本國魚之稱的極品漁獲金目鯛，搭配芝麻醬、椰奶優格、XO荷蘭醬、八珍薑醋及香檳奶油醬等各式醬汁，以由淡至濃的節奏循序堆疊華麗鮮味。肉品主餐選用彰化玫瑰鴨胸搭襯鴨肉血腸佐香港陳皮鴨汁展現醇厚飽滿氣息、炭烤日本鹿兒島A5和牛佐港式生炒糯米飯的豐潤暖香溫柔撫慰人心。季節性套餐採無菜單料理方式，並隨季節與產地更迭調整餐點內容。

烏賊、Osetra 魚子醬、芝麻醬。圖／AKIN君尹提供。

「烏賊、Osetra 魚子醬、芝麻醬」日本白烏賊迅速炭烤二秒增添煙燻香氣並保有生食甘鮮滋味，桌邊挖入一勺Osetra等級魚子醬展現儀式感，鮮柔細緻白烏賊與鹹鮮顆粒感魚子醬造就飽滿海味，魚子醬堅果隱味呼應芝麻醬氣息，萬壽菊油果香尾韻優雅開場。

馬糞海膽、金桔、大葉。圖／AKIN君尹提供。

「馬糞海膽、金桔、大葉」是林明健從最愛的港點千層蘿蔔絲酥餅汲取靈感，自製油酥皮包覆北海道馬糞海膽、發酵金桔醬油及日本大葉酥炸而成，底部沾附白芝麻增添馨香，溫熱鬆化酥皮與鮮甜綿密海膽完美融合。

鰻魚、菊芋、XO荷蘭醬。圖／AKIN君尹提供。

「鰻魚、菊芋、XO荷蘭醬」將白鰻先以清酒清蒸，再刷自製叉燒醬備長炭燒烤至外皮香脆瀰漫焦糖甜香，肉質細膩鮮彈，搭佐帶有堅果與大地香氣的烤菊芋呼應季節感，融合港式XO醬的荷蘭醬泡沫鮮香濃郁氣息，完美東西跨界混血美味。

和牛、番茄、韓國芝麻葉。圖／AKIN君尹提供。

在「和牛、番茄、韓國芝麻葉」這道菜當中，本季主廚林明健特別烹煮港式生炒糯米飯搭配日本A5和牛。加入臘腸、肝腸、蝦米、栗子鹹香軟糯的糯米飯以海苔包捲，與塗刷蒜醬炭烤至三分熟柔嫩腴美的日本鹿兒島A5和牛紐約客一同享用，讓味蕾脾胃愉悅滿足，甜椒煙燻番茄醬、韓國芝麻葉青醬與泡菜醬不同層次的酸香平衡和牛豐富油脂。

四季春、楊桃、竹蔗茅根。圖／AKIN君尹提供。

和林明健同為香港人的甜點主廚Nana，本季自香港滋養飲品竹蔗茅根水及台灣古早味醃楊桃發想前甜點。「四季春、楊桃、竹蔗茅根」加入甘蔗、茅根、馬蹄、紅蘿蔔及玉米熬煮的竹蔗茅根凍為基底，佐以茶韻芬芬的四季春冰淇淋，楊桃則以新鮮及米醋醃漬兩種樣態增添特有果韻酸香，最後撒上帶花果香氣的粉紅胡椒，清新雅致充滿東方感。

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