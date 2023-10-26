與愛同行！必勝客送「隨身比薩包」 還有Love Cam遊行車

「台灣同志遊行 (Taiwan LGBT Pride)」將在10月28日盛大登場，繼過去推出「有愛必勝比薩」、「有愛必勝六色彩虹盒」等主題後，「必勝客」今年因應主題，首度打造「Love Cam遊行車」，參與活動還可獲得「有愛必勝隨身比薩包」，讓民眾可以一邊遊行，一邊品嚐比薩。

呼應今年遊行主題「與多元同行」，必勝客首度打造「Love Cam遊行車」加入遊行隊伍。民眾可以有機會透過車身上的巨幅LED電視牆，大方展現多元的愛。同時必勝客還在遊行當天，推出只送不賣的「有愛必勝隨身比薩包」。只要參與Love Cam活動，就可免費獲得「有愛必勝隨身比薩包」和一片美味比薩。讓民眾可以感受必勝客的應援，還可當作吸睛飾品配戴。