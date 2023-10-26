聽新聞
test
0:00 / 0:00
與愛同行！必勝客送「隨身比薩包」 還有Love Cam遊行車
「台灣同志遊行 (Taiwan LGBT Pride)」將在10月28日盛大登場，繼過去推出「有愛必勝比薩」、「有愛必勝六色彩虹盒」等主題後，「必勝客」今年因應主題，首度打造「Love Cam遊行車」，參與活動還可獲得「有愛必勝隨身比薩包」，讓民眾可以一邊遊行，一邊品嚐比薩。
呼應今年遊行主題「與多元同行」，必勝客首度打造「Love Cam遊行車」加入遊行隊伍。民眾可以有機會透過車身上的巨幅LED電視牆，大方展現多元的愛。同時必勝客還在遊行當天，推出只送不賣的「有愛必勝隨身比薩包」。只要參與Love Cam活動，就可免費獲得「有愛必勝隨身比薩包」和一片美味比薩。讓民眾可以感受必勝客的應援，還可當作吸睛飾品配戴。
除此之外，遊行活動結束後，凡至官方粉絲團參與活動，也有機會獲得「1年份免費比薩」，讓「有愛必勝」的精神持續發揚光大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言