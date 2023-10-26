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每天看小狐狸好療癒 SK-II青春露攜手MAISON KITSUNÉ
目前時尚圈當紅的小狐狸，遇上SK-II青春露，讓每一個保養變美的時刻，都能夠帶來滿滿的療癒感，也為肌膚充電，以最完美的面容迎接挑戰。
SK-II宣布與法國時裝生活品牌MAISON KITSUNÉ共同合作，希望鼓勵女性都能展現肌膚真實狀態，並能夠自信展現專屬於個人的樂觀與堅定。
在青春露的瓶身上，有著合MAISON KITSUNÉ標誌性的狐狸坐著冥想的形象，分有紅色與藍色，四周有著俏皮的花朵和星空圖案，一看到就讓人心情療癒，變得更加美好，體驗青春露，能夠讓肌膚從白天到夜晚，都能夠晶亮發光。
雙方還合作出多款限量小物，即日起在百貨專櫃購買聯名版青春露230ml，送限量聯名禮盒包裝；消費滿8,800元（含任一項三大明星商品），送雙方聯名化妝包乙個，消費滿15,800元，含青春露230ml以及任一項明星商品，送聯名托特包乙個。
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