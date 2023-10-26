每天看小狐狸好療癒 SK-II青春露攜手MAISON KITSUNÉ

愛手創國際手作設計節即將於11/10-11/12盛大展開！今年以夢想嘉年華為主題，邀請了『日港泰韓新』等超過100多個海外品牌共襄盛舉 。在夢想嘉年華中，每一位設計師都是身懷絕技的創作者，運用巧思打造出獨一無二的作品。這場展覽邀請你一同遇見心有共鳴的作品，享受歡樂的活動氛圍，將其轉化成為豐富的生活靈感！ 快來瞧瞧有哪些亮點。展覽現場呈現多元異國風情，包含手作課程、工作坊體驗、戶外異國美食區等，讓觀眾們親身體驗在嘉年華中的歡樂氣氛！

2023-10-27 15:30