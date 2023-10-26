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舒淇「同門」BTS金南俊成精品代言人 同場加秀女神包！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配兩截式咖啡色洋裝，展現無敵笑容。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配兩截式咖啡色洋裝，展現無敵笑容。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）

時尚圈又有重量級代言大消息！曾演出名導侯孝賢多部電影《千禧曼波 (2001) 》、《最好的時光 (2005) 》和《刺客聶隱娘 (2015) 》，並提名坎城影展主競賽單元的舒淇，已正式成為Bottega Veneta品牌代言人。

由於舒淇是在韓團BTS成員RM金南俊在三月成為品牌大使後，在創意總監 Matthieu Blazy 上任後第二位加入品牌大使的國際巨星，也讓此舉成為品牌的重量級又一新訊。

舒淇為此表示，Bottega Veneta傳承了義大利的工藝精神，也兼具卓越創造力和清晰的全球視野，「品牌的設計蘊含著一種螢幕美學的質感，紋理華麗細節精緻，充滿動態張力。我非常榮幸能夠代表如此具有豐厚文化底蘊及獨特創意的品牌。」

而舒淇日前才在九月時出席了Bottega Veneta的米蘭2024夏季大秀，並為今日推出的全新包款Gemelli拍攝形象廣告，舒淇如女神的氣質與帶貨力，又將掀起何等的旋風？下一次的BV大秀，舒淇將以何等服裝、包款、鞋履出席，且讓粉絲們掌聲加尖叫、拭目以待嘍！

舒淇日前在米蘭時裝周期間，以Bottega Veneta時裝現身街頭，並配戴上品牌新款Gemelli包。</p><!--4--><p> 圖／Bottega Veneta提供
舒淇日前在米蘭時裝周期間，以Bottega Veneta時裝現身街頭，並配戴上品牌新款Gemelli包。

圖／Bottega Veneta提供

周雨彤日前也配戴上新款HOP包，展現中性、運動時尚。圖／Bottega Veneta提供
周雨彤日前也配戴上新款HOP包，展現中性、運動時尚。圖／Bottega Veneta提供
Gemelli石灰棕編織皮革中型肩背包，12萬5600元。圖／Bottega Veneta提供
Gemelli石灰棕編織皮革中型肩背包，12萬5600元。圖／Bottega Veneta提供
曾演出名導侯孝賢多部電影《千禧曼波 (2001) 》、《最好的時光 (2005) 》和《刺客聶隱娘 (2015) 》，並提名坎城影展主競賽單元的舒淇，已正式成為Bottega Veneta品牌代言人。圖／Bottega Veneta提供
曾演出名導侯孝賢多部電影《千禧曼波 (2001) 》、《最好的時光 (2005) 》和《刺客聶隱娘 (2015) 》，並提名坎城影展主競賽單元的舒淇，已正式成為Bottega Veneta品牌代言人。圖／Bottega Veneta提供
舒淇日前才在九月時出席了Bottega Veneta的米蘭2024夏季大秀，並為今日推出的全新包款Gemelli拍攝形象廣告。圖／Bottega Veneta提供
舒淇日前才在九月時出席了Bottega Veneta的米蘭2024夏季大秀，並為今日推出的全新包款Gemelli拍攝形象廣告。圖／Bottega Veneta提供

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