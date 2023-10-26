舒淇「同門」BTS金南俊成精品代言人 同場加秀女神包！

時尚圈又有重量級代言大消息！曾演出名導侯孝賢多部電影《千禧曼波 (2001) 》、《最好的時光 (2005) 》和《刺客聶隱娘 (2015) 》，並提名坎城影展主競賽單元的舒淇，已正式成為Bottega Veneta品牌代言人。

由於舒淇是在韓團BTS成員RM金南俊在三月成為品牌大使後，在創意總監 Matthieu Blazy 上任後第二位加入品牌大使的國際巨星，也讓此舉成為品牌的重量級又一新訊。

舒淇為此表示，Bottega Veneta傳承了義大利的工藝精神，也兼具卓越創造力和清晰的全球視野，「品牌的設計蘊含著一種螢幕美學的質感，紋理華麗細節精緻，充滿動態張力。我非常榮幸能夠代表如此具有豐厚文化底蘊及獨特創意的品牌。」

而舒淇日前才在九月時出席了Bottega Veneta的米蘭2024夏季大秀，並為今日推出的全新包款Gemelli拍攝形象廣告，舒淇如女神的氣質與帶貨力，又將掀起何等的旋風？下一次的BV大秀，舒淇將以何等服裝、包款、鞋履出席，且讓粉絲們掌聲加尖叫、拭目以待嘍！ 舒淇日前在米蘭時裝周期間，以Bottega Veneta時裝現身街頭，並配戴上品牌新款Gemelli包。