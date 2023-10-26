金屬小包隨身戴！卯釘搭特殊皮 Balenciaga重返千禧潮

千禧年的風潮方興未艾，時尚品牌Balenciaga為旗下推出新包款：具有2000千禧年時代風格聯想的Le Cagole Sling Bag單肩包，結合品牌經典皮革與金屬零件，包含金屬光澤圖層，似乎將人重新帶回二十年前、懷舊也前衛。

手提或側背的包款、搶眼的特殊皮革處理、包款上滿佈的金屬卯釘，就是二十年前Balenciaga一度走紅的「定番包款」。新推出的Le Cagole Sling Bag單肩包延續了以上特點、但又進行改良。包款是以34塊皮革獨立形塑，內裡則採用環保可的棉帆布材；其金屬配件使用了大量的黃銅與黃銅五金，因此具有仿舊、舊化的時代氛圍。