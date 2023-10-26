聽新聞
test
0:00 / 0:00
金屬小包隨身戴！卯釘搭特殊皮 Balenciaga重返千禧潮
千禧年的風潮方興未艾，時尚品牌Balenciaga為旗下推出新包款：具有2000千禧年時代風格聯想的Le Cagole Sling Bag單肩包，結合品牌經典皮革與金屬零件，包含金屬光澤圖層，似乎將人重新帶回二十年前、懷舊也前衛。
手提或側背的包款、搶眼的特殊皮革處理、包款上滿佈的金屬卯釘，就是二十年前Balenciaga一度走紅的「定番包款」。新推出的Le Cagole Sling Bag單肩包延續了以上特點、但又進行改良。包款是以34塊皮革獨立形塑，內裡則採用環保可的棉帆布材；其金屬配件使用了大量的黃銅與黃銅五金，因此具有仿舊、舊化的時代氛圍。
即便整理風格陽剛、俐落，但整體包款的份量輕盈、方便攜帶，同時並有兩個拉鍊口袋分別位於前後兩端，方便收納小物。新款Le Cagole Sling Bag單肩包並有小型、迷你小型，訂價各約63,800元、55,950元，並有黑、白、銀色、丹寧牛仔、蘋果綠或粉紅等多色，任意選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言