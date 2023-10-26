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金屬小包隨身戴！卯釘搭特殊皮 Balenciaga重返千禧潮

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Le Cagole Sling Bag單肩包，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Le Cagole Sling Bag單肩包，價格店洽。圖／Balenciaga提供

千禧年的風潮方興未艾，時尚品牌Balenciaga為旗下推出新包款：具有2000千禧年時代風格聯想的Le Cagole Sling Bag單肩包，結合品牌經典皮革與金屬零件，包含金屬光澤圖層，似乎將人重新帶回二十年前、懷舊也前衛。

手提或側背的包款、搶眼的特殊皮革處理、包款上滿佈的金屬卯釘，就是二十年前Balenciaga一度走紅的「定番包款」。新推出的Le Cagole Sling Bag單肩包延續了以上特點、但又進行改良。包款是以34塊皮革獨立形塑，內裡則採用環保可的棉帆布材；其金屬配件使用了大量的黃銅與黃銅五金，因此具有仿舊、舊化的時代氛圍。

即便整理風格陽剛、俐落，但整體包款的份量輕盈、方便攜帶，同時並有兩個拉鍊口袋分別位於前後兩端，方便收納小物。新款Le Cagole Sling Bag單肩包並有小型、迷你小型，訂價各約63,800元、55,950元，並有黑、白、銀色、丹寧牛仔、蘋果綠或粉紅等多色，任意選擇。

Le Cagole Sling Bag單肩包，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Le Cagole Sling Bag單肩包，價格店洽。圖／Balenciaga提供
美國女演員Rachel Sennott，以Balenciaga的Le Cagole Sling Bag單肩包造型。圖／Balenciaga提供
美國女演員Rachel Sennott，以Balenciaga的Le Cagole Sling Bag單肩包造型。圖／Balenciaga提供
Le Cagole Sling Bag單肩包，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Le Cagole Sling Bag單肩包，價格店洽。圖／Balenciaga提供
結合金屬卯釘與金屬光澤處理皮革的Le Cagole Sling Bag單肩包，懷舊也前衛。圖／Balenciaga提供
結合金屬卯釘與金屬光澤處理皮革的Le Cagole Sling Bag單肩包，懷舊也前衛。圖／Balenciaga提供

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