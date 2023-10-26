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收藏起來！阿里山林鐵再推嘉義限定販售「沼平櫻啤酒」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
林鐵及文資處與台灣啤酒再次聯手出擊，推出嘉義地區限定販售「沼平櫻啤酒」，10月30日於林鐵沿線車站快閃等處開賣，且沼平櫻啤酒瓶與去年的眠月啤酒擺放一起可拼成眠月線軌道路線。圖／林鐵文資處提供
林鐵及文資處與台灣啤酒再次聯手出擊，推出嘉義地區限定販售「沼平櫻啤酒」，10月30日於林鐵沿線車站快閃等處開賣，且沼平櫻啤酒瓶與去年的眠月啤酒擺放一起可拼成眠月線軌道路線。圖／林鐵文資處提供

林鐵及文資處繼去年推出「眠月啤酒」引爆話題，今天發布與台灣啤酒再次聯手出擊，推嘉義地區限定販售「沼平櫻啤酒」，數量僅3千箱，10月30日於林鐵沿線車站及嘉義製材所、檜意森活村、台酒嘉義便利店等處開賣，鐵道迷得知直呼，粉色風暴將襲捲嘉義啦！

林鐵及文資處表示，夢幻粉色調「沼平櫻啤酒」，酒體採冰點冷萃技術融合日本關山原產八重櫻花萃取物及水蜜桃果汁，成分添加七分開八重櫻的花瓣萃取物，具強抗氧化、抗糖化效果，紅粉色酒液夾帶水蜜桃甜蜜滋味，為3.5%低酒精，嘗一口果香環繞充斥齒間。

沼平櫻啤酒只在嘉義地區限定販售，僅生產3千箱，共7萬2千瓶，10月30日將在林鐵沿線車站辦快閃，購買12瓶可用99元加購沼平復古海拔杯1個，瓶身以紅色小火車、鐵道、櫻花為意象，瓶蓋為國寶級百年蒸汽火車SL-31為主角。

林鐵及文資處長黃妙修表示，去年眠月啤酒創下每分鐘售出2瓶佳績，今年再度與台灣啤酒聯名趁勝追擊推出「沼平櫻啤酒」，且沼平櫻啤酒瓶標設計為眠月啤酒延伸設計，將兩瓶啤酒擺放在一起可拼成眠月線軌道路線，盼在啤酒市場颳起粉色時尚旋風。

哪裡可以買到？林鐵及文資處指出，10月30日於林鐵沿線車站有快閃活動，另在嘉義製材所、檜意森活村、台酒嘉義便利店、林聰明沙鍋魚頭及奮起湖大飯店等處皆有販售，沼平櫻啤酒詳細販售地點詳見林鐵及文資處官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林鐵及文資處與台灣啤酒再次聯手出擊，今天預告推出嘉義地區限定販售「沼平櫻啤酒」，數量僅3千箱，10月30日於林鐵沿線車站快閃等處開賣。圖／林鐵文資處提供
林鐵及文資處與台灣啤酒再次聯手出擊，今天預告推出嘉義地區限定販售「沼平櫻啤酒」，數量僅3千箱，10月30日於林鐵沿線車站快閃等處開賣。圖／林鐵文資處提供
林鐵及文資處與台灣啤酒再次聯手出擊，今天預告推出嘉義地區限定販售「沼平櫻啤酒」，數量僅3千箱，10月30日於林鐵沿線車站快閃等處開賣。圖／林鐵文資處提供
林鐵及文資處與台灣啤酒再次聯手出擊，今天預告推出嘉義地區限定販售「沼平櫻啤酒」，數量僅3千箱，10月30日於林鐵沿線車站快閃等處開賣。圖／林鐵文資處提供
林鐵及文資處與台灣啤酒再次聯手出擊，今天預告推出嘉義地區限定販售「沼平櫻啤酒」，數量僅3千箱，10月30日於林鐵沿線車站快閃等處開賣。圖／林鐵文資處提供
林鐵及文資處與台灣啤酒再次聯手出擊，今天預告推出嘉義地區限定販售「沼平櫻啤酒」，數量僅3千箱，10月30日於林鐵沿線車站快閃等處開賣。圖／林鐵文資處提供

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