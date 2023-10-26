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身份證有012、法定單身！烏魚子、和牛、三點蟹吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
新馬辣、新馬辣Plus+可升級基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽。圖／馬辣提供
新馬辣、新馬辣Plus+可升級基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽。圖／馬辣提供

雙11「光棍節」即將到來，馬辣集團集結旗下8個品牌，推出限時優惠。2人以上同行，並提前1日以上預約且參與活動者，只要其中一人身份證配偶欄「空白」，或是身份證、健保卡、護照號碼含「0、1、2」任兩碼，就可享不同優惠升級方案，包括升級「美國見島和牛吃到飽」、「北港烏魚子吃到飽」。

【熊一頂級燒肉】

不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

【哞哞屋和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。

【夯下去新潮和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】

不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【涮樂和牛鍋物】

不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「三點蟹」每成人1隻。選擇指定方案「極上雙和牛放題」可享「三點蟹」吃到飽。

【狗一下居酒食堂】

不限時段，全桌單點消費滿1,000元，即贈「香烤鮭魚肚」1份，價值200元，可累贈。

馬辣可升級「XXL東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
馬辣可升級「XXL東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
夯下去可升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
夯下去可升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
狗一下滿額可贈「香烤鮭魚肚」。圖／馬辣提供
狗一下滿額可贈「香烤鮭魚肚」。圖／馬辣提供
熊一燒肉可升級「美國見島和牛吃到飽」。圖／馬辣提供
熊一燒肉可升級「美國見島和牛吃到飽」。圖／馬辣提供
涮樂和牛可升級「三點蟹吃到飽」。圖／馬辣提供
涮樂和牛可升級「三點蟹吃到飽」。圖／馬辣提供
哞哞屋可升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
哞哞屋可升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供

吃到飽 北港

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