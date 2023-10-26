春水堂秋冬新品開賣 經典復刻排骨酥米粉…老台中有感

春水堂受邀成為金馬獎指定手搖茶飲，推出經典單品「金馬60雙人套餐」，另11月1日開賣冬季新品，多項經典餐點敲碗回歸，包括排骨酥米粉、開陽麵、麻辣豆腐及泰式檸檬雞柳條，同時推出無茶類的桂花蕎麥飲品。

春水堂受邀成為「第60屆金馬獎指定手搖茶飲」，呼應金馬60「從經典確立未來」主軸，11月24日金馬入圍午宴，與海內外影人分享招牌經典珍珠奶茶。

11月1日起全台春水堂包括外帶紙杯，以及內用杯墊、餐墊紙，也將全面換裝為金馬60聯名主視覺，期間限定推出「金馬60雙人套餐」。

套餐內容有頂級烏瓦紅茶、珍珠奶茶、功夫麵、經典開陽麵、招牌滷味豆干米血、泰式檸檬雞柳條或搭售蝦仁燒賣、三沾小麻吉，套餐價格：北桃竹 750元、中南區 680元。

春水堂冬季新品回應近年消費者飲用需求，推出無茶類飲品「桂花蕎麥珍珠」，將炒焙後的黃金蕎麥，加入馥郁桂花釀，再搭配晶瑩剔透的Q彈珍珠。「蕎麥老薑」則加入手工熬煮薑汁，口感溫順，屬無茶類、不含咖啡因的飲品。

春水堂經典復刻餐食，春水堂源自台中，經典單品都是老台中熟悉的味道，包括「經典排骨酥米粉」選用燉煮入味的炸排骨、彈牙米粉；「經典開陽麵」麵條Q彈有勁，拌入濃郁開陽醬、冬蝦提味，點綴蒜苗，擁有多層次美味。

茶點「經典麻辣豆腐」，以數十種辛香料及藥材燉熬入味，帶有Q彈口感；「泰式檸檬雞柳條」外皮酥脆、肉質軟嫩，沾上泰式酸甜辣醬，酸甜滋味讓人吮指回味。