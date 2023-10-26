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林業署旅展推51條山林行程 專屬紀念品讓藝術走入森林

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
大農大富平地森林園區秋冬景緻，圖為自行車道。圖／林業保育署提供
大農大富平地森林園區秋冬景緻，圖為自行車道。圖／林業保育署提供

2023台北國際旅展11月3日至6日在南港展覽館一館舉行，農業部林業及自然保育署今年「國家森林館」以「森林療癒、永續旅遊、動物探索、文化之旅」為核心，與旅行社推出51條友善永續旅行，首賣限量夢幻粉嫩「沼平櫻啤酒」，35款森林遊樂區專屬紀念品，以「漫悠森活」為策展概念，帶給旅人將山林之美融入日常生活的閒適感受，邀請大家與台灣山林來場美麗的相遇。

林業保育署表示，觀光產業復甦，林業署創造旅客深刻品味自然生態與文化體驗，與旅遊業者合作推出51條友善永續優惠行程，包括民眾可在星空熠熠的大雪山國家森林遊樂區夜觀白面鼯鼠的可愛姿態、佳評如潮的「阿里山曙光漫遊」、季節限定的「大農大富賞楓2日遊」及適合全家同遊的「阿里山林鐵楓紅列車」等，邀請旅人預約一趟深度森林體驗。

林業保育署表示，台灣超過六成土地為森林所覆蓋，得天獨厚的豐沛雨水賦予了這座島嶼獨特的生物棲息環境和多樣的生態資源。各地區分署運用獨特的山林生態與文化，讓藝術走入森林，推出35款森林遊樂區專屬紀念品。

林業署今年旅展將獨家開賣夢幻粉嫩的「沼平櫻啤酒」。這款啤酒選用八重櫻花萃取物，散發櫻花淡雅氣息，並以阿里山小火車為主視覺，生動勾勒穿梭山林景緻，現場還提供品嘗機會，視覺與味覺都能感受浪漫氛圍。

林業保育署說，今年的國家森林館以「漫悠森活」為策展概念，網羅山林美景，詮釋森林對萬物的包容，徜徉山林享受美好寂靜，陪伴旅人尋覓與山林融入生活的深刻回憶。

展覽期間也安排2場山林達人分享：11月4日將由森林系夫妻檔阿泰和呆呆分享山林活動知識，在山裡找回自在從容；11月5日邀請「走在台灣脊樑上的男人」、導演麥覺明分享台灣大山、土地與動物溫暖細膩的感動故事。此外，現場還有互動體驗，有機會獲得5000元旅遊金，參加活動的民眾，有機會獲得國家森林館專屬限量好禮，讓大家逛得高興，玩得過癮。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

阿里山林業鐵道楓紅景致。圖／林業保育署提供
阿里山林業鐵道楓紅景致。圖／林業保育署提供
沼平櫻啤酒。散發櫻花淡雅氣息瓶身勾勤阿里山小火車穿梭山林景緻。圖／林業保育署提供
沼平櫻啤酒。散發櫻花淡雅氣息瓶身勾勤阿里山小火車穿梭山林景緻。圖／林業保育署提供
林後四林平地森林園區冬至丘遠眺大武山系。圖／林業保育署提供
林後四林平地森林園區冬至丘遠眺大武山系。圖／林業保育署提供

阿里山 森林遊樂區 旅展

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