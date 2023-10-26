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限時3天！全家特大拿鐵買1送1 加碼霜淇淋第2支10元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
限時3天加碼使用全盈+PAY享Fami!ce霜淇淋第2件10元。圖／全家便利商店提供
限時3天加碼使用全盈+PAY享Fami!ce霜淇淋第2件10元。圖／全家便利商店提供

全家霜淇淋鐵粉注意！周末小確幸「康康5」優惠出爐，10月27日至10月29日共推出9樣商品優惠，品項包含Let’s Café特大杯拿鐵、怡漾鹼性離子水888ml、WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、加倍佳棒棒糖、好時片裝黑巧克力、農心辛炒麵、Gery厚醬起司蘇打餅、伯朗PureBrew美式/拿鐵咖啡，皆享買1送1超好康，再加碼使用全盈+PAY享Fami!ce霜淇淋第2件10元，限時3天別錯過。

秋季天氣變化大，下週天氣又要轉涼，全家私品茶為回應溫降時期的熱飲需求，攜手永豐餘生技聯名推秋冬飲品，今年再度推出3款必喝溫暖系飲品，包含「薑汁撞奶」、「冰糖雪梨紅棗茶」，及好評回歸的「杏仁茶」，暖心又暖胃。薑汁撞奶嚴選台灣產老薑香氣與溫潤奶香混合，暖身又不嗆辣；冰糖雪梨紅棗茶以台灣雪梨和冰糖、紅棗及多樣食材燉熬出多層次甜感；杏仁茶特選上等南杏烘焙研磨，不含食品添加物，純粹自然的風味，每款皆售價65元，即日起至10月31日還可享有單杯7.9折優惠。同步推出全新品牌杯款「彩葉杯」，並使用FSC認證紙材，讓消費者享受飲品也能友善環境。

另外，最近超夯的日本青森蘋果，全家也買得到！線下與線上全通路販售青森「土岐蘋果」，逾4,200間店舖販售已切片、免清洗的截切杯與袋裝原果；線上則在全+1商城、全家行動購與全+1社群電商同步推出多入裝禮盒，更特別推出6入裝全家限定「睡魔款」禮盒，自用、送禮都很吸睛。

全家推出多款新品，包含薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶等溫暖系飲品及青森蘋果。圖／全家便利商店提供
全家推出多款新品，包含薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶等溫暖系飲品及青森蘋果。圖／全家便利商店提供
青森蘋果在全家線上禮盒、線下截切杯同步搶「鮮」販售。圖／全家便利商店提供
青森蘋果在全家線上禮盒、線下截切杯同步搶「鮮」販售。圖／全家便利商店提供
周末小確幸康康5多樣商品買1送1，再加碼Fami!ce霜淇淋第2件10元。圖／全家便利商店提供
周末小確幸康康5多樣商品買1送1，再加碼Fami!ce霜淇淋第2件10元。圖／全家便利商店提供
全家私品茶同步推出全新品牌杯款「彩葉杯」，並使用FSC認證紙材，讓消費者享受飲品也能友善環境。圖／全家便利商店提供
全家私品茶同步推出全新品牌杯款「彩葉杯」，並使用FSC認證紙材，讓消費者享受飲品也能友善環境。圖／全家便利商店提供

雪梨 霜淇淋

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