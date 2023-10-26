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小王子降臨中台灣！音樂劇「小王子」台中場開演倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
音樂劇「小王子」今年台北場、高雄場演出好評口碑熱烈，接下來將於台中熱鬧開演。圖／C MUSICAL提供
音樂劇「小王子」今年台北場、高雄場演出好評口碑熱烈，接下來將於台中熱鬧開演。圖／C MUSICAL提供

由C MUSICAL製作與聯合數位文創共同主辦的音樂劇「小王子」，今年4月台北場、5月高雄場皆吸引上千名觀眾進場觀看，當中不乏影視名人，如「美國女孩」，導演阮鳳儀、三立主播劉宸希、藝人林依晨、曾少宗、李杏、周定緯、李京恬等人都到場支持。而「小王子」也將於11月3日至11月5日，於臺中國家歌劇院熱鬧開演。

C MUSICAL製作的音樂劇「小王子」，改編自韓國同名音樂劇，在韓國Interpark售票網中，獲得9.7分高度評價。而「小王子」音樂劇台北場、高雄場的演出，也吸引許多名人到場觀看，其中金鐘影后李杏便表示：「聽到『小王子』書中那些經典的文句被演員重新詮釋後，體驗到是更特別的感動。」、曾少宗也說：「整場都戲都沒有移走目光，現場樂手及演員能量十分觸動，許多場景也都和自己的人生有所共鳴。觀戲後讚不絕口的「美國女孩」，導演阮鳳儀也提到：「很適合和家人一起來看，是闔家觀賞且可以看好幾次的戲。」。

「小王子」音樂劇巡演最終站將於11月在臺中國家歌劇院登場。目前票券幾近完售，售票平台 udn售票網僅剩零星票券，趕緊把握演前最後機會購票！更多演出詳細資訊請洽C MUSICAL粉絲專頁

音樂劇 國家歌劇院 美國

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