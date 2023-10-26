麥當勞 APP 全球版今日上線 國外麥當勞也能用、M Point 首登場

麥當勞數位體驗再升級！全新麥當勞APP全球版將於今（26）日下午3點起上線，且推出全新會員回饋計畫與三大亮點，包括1、此款APP為全球通行，2、會員不限支付方式，每1元都能賺M Point，歡樂送也能賺點數，3、週週送優惠券，且就連自助點餐機也能用。麥當勞表示，全新APP已在全球麥當勞65個國家通行，台灣為第66個採用，將提供消費者多元且便利的消費選擇。

全新麥當勞APP最大亮點就是可「全球通行」只要下載一次並完成e-mail註冊，即享會員專屬優惠與回饋，可在全球麥當勞65個已推出全球版的市場使用並享有當地優惠。其次，會員於麥當勞餐廳消費掃QR code，不限金額及支付方式，包括現金、信用卡、LINE Pay、點點卡等，每1元都能賺1個M Point；歡樂送網路訂餐並登入會員，筆筆消費都可賺。且消費累積的M Point，可於麥當勞餐廳免費兌換指定產品。

此外，每週打開即享多張數位優惠券，顧客可依照喜好與消費習慣，自由選擇怎麼用最划算；優惠券與回饋券不僅可於麥當勞餐廳櫃台及得來速使用，自助點餐機也能用，讓數位消費體驗更全面。

麥當勞表示，全新麥當勞APP全球版登場後，不僅可在全球麥當勞餐廳使用，享有當地優惠回饋，且顧客只需註冊單一帳號，立即成為麥當勞會員，可登入包括麥當勞APP全球版、歡樂送訂餐網站及歡樂送APP多元數位平台。除了嶄新的使用介面及功能，最受矚目的是會員獨享優惠與回饋，凡於麥當勞餐廳及歡樂送消費，每1元都能賺M Point。且不限支付方式和消費金額，不論是到餐廳櫃台、自助點餐機、得來速出示會員，或是歡樂送網路訂餐即可賺M Point；消費累積的M Point可於麥當勞餐廳免費兌換指定產品。

而每週開啟全新麥當勞APP全球版，多張優惠券一次提供；會員在餐廳櫃台、得來速，以及自助點餐機都能使用優惠券，並可依個人喜好選用優惠券或回饋券，從早到午晚餐及點心通通有。

麥當勞持續推動與時俱進的數位服務，包括今年全面升級自助點餐機系統、推出LINE官方帳號，以及10月26日起全新麥當勞APP全球版上線，並預定於明年推出眾所期待的「手機點餐自取」功能。從線上到線下，積極進行跨平台數位整合，打造全新數位食尚旅程。