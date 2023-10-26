打造「金馬獎」托特包 PORTER INTERNATIONAL讓你也能有電影夢

隨著金鐘獎頒獎典禮在日前落幕，結束了電視人的盛典，這意味著一年一度亞洲影人最重視的「金馬獎」即將在11月登場。於是台灣袋包品牌PORTER INTERNATIONAL二度與金馬獎執委會合作，為所有入圍者量身打造專屬禮品STARRY托特包，而且消費者也能買得到，得以一圓電影夢。

為了呼應金馬60以「從經典確立未來」主題，PORTER INTERNATIONAL所打造的STARRY托特包，除了延續品牌慣有的實用與簡約理念之外，還想傳達「提得起，不放下！」精神。於是這款托特包外觀使用了裝飾星辰圖騰的面料製成，同時具備大容量空間，可放入旅行和忙碌日常的所有物品，輕易收納15吋筆電和A4文件；豐富夾層設計，內置雙平口夾層及拉鍊夾層、搭配可拆式背帶，能隨心切換斜背或手提使用。PORTER INTERNATIONAL期藉由STARRY托特包陪伴每個人通往夢想的日常，踏上追逐理想的璀璨旅程。

SAMO ONDOH Apple Sling Bag蘋果大包，3,950元起。圖／SAMO ONDOH提供

而今年秋冬，大型包包的風潮回歸，因此韓國設計師品牌SAMO ONDOH順應流行，呈現實用多口袋與復古紋理的超大型袋包。像是Apple Sling Bag延續經典蘋果包的切片輪廓再無限放大，以半月可頌包型結合皮革暈染效果，展現獨樹一幟的時髦感。而大容量的Pocket Shopper Bag托特包，擁有充裕的包內空間，再配上多口袋，不論是文件、電腦、平板和充電器等都能完整分裝收納，而且肩帶設計還能調整長短讓使用更方便，加上多樣化色彩，不分性別皆能輕鬆駕馭。

PORTER INTERNATIONAL STARRY托特包，4,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供