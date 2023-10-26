遠百周年慶 嘉義、台南、高雄今加入熱戰

遠東百貨周年慶開跑至今，除了先發的台中大遠百持續帶動精品成長，新竹大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花蓮仍在進行中，今日起至11月14日再添遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百加入熱戰，後續還有遠百竹北11月9日至11月26日以及遠百板橋中山11月15日至12月4日讓兩地消費者期待。

遠百周年慶優惠陣容：化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2000元送200元、首12日單筆1萬再加送200元，這一波遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百加送500元，化妝品有21%高回饋，有採買需求趁這波添購最划算。另外，百貨服飾當日累計滿5000元送500元，還有高消費加碼禮、累計滿5萬加送800元。

通膨時代更要精打細算購物，周年慶善用信用卡分期零利率，讓百貨、銀行回饋層層加疊。遠百周年慶期間13大銀行聯手，全館單筆刷滿6000元分6期送200元、刷滿1萬元分6期送400元，9大指定銀行刷數位3C(含APPLE)、MUJI單筆刷滿1萬分6期送500元。同時有效帶動高消費與年輕族群購物。此外，App會員還有額外利多，首12日服裝單筆滿8000送300元。

瞄準竹科新貴與竹科太太團，遠百竹北周年慶於11月2日至11月8日搶先推出舉辦VIP預購，精品最高回饋達14%，活動期間於指定櫃位消費滿額有機會兌換SISLEY眼唇霜組、MANO MANO禮盒、LADY M蛋糕等多重好禮（數量有限換完為止）。除了精品活動外，憑全館當日單筆消費滿3000元以上之發票還有機會抽中「OSIM沙發小天后Plus」一台。

遠百竹北11月9日起周年慶正式開跑，鎖定竹科高消費客層，推出國際精品單筆滿1萬元就送1000元等高單價滿額回饋，預估今年周年慶相較去年成長10%，周年慶業績上看12.5億。