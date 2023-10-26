KANGOL再跨界高端潮牌Mastermind JAPAN 限量暗黑帽款手慢就沒了！

兩年前，英國帽飾品牌KANGOL首度與日本高端潮牌Mastermind JAPAN合作，獨特美學加持後，推出限定帽款，叫好又叫座。睽違二年，雙品牌再度攜手，帶來一系列暗黑風格的鐘型帽、鴨舌帽，同樣也是手慢就買不到了！

今年秋冬KANGOL再度與日本「暗黑之王」稱號的高端潮牌Mastermind JAPAN攜手合作，推出全新限量版聯名帽款，從品牌中挑選出經典的Bermuda鐘型帽、Tropic鐘型帽以及Tropic鴨舌帽為基礎，帶來讓人無法忽視的暗黑潮流風格。而且系列的鐘型帽款式皆可雙面配戴，正反兩面都有繡上雙品牌的袋鼠及象徵Mastermind JAPAN的骷髏LOGO；鴨舌帽則是有低調的小金屬扣做側邊裝飾，展現兩個品牌質感，無論男生、女生都適合。搶先於於台北101百貨與漢神巨蛋百貨開始販售，直到11月3日才會在官網上架，且每人限購一頂。

潮流品牌NEW ERA進駐新光三越百貨忠孝店獨家銷售高端潮牌的Fear of God支線ESSENTIALS聯名帽款。圖／NEW ERA提供

而潮流品牌NEW ERA則是為了進駐新光三越百貨忠孝店（Diamond Tower）獨家銷售高端潮牌的Fear of God支線ESSENTIALS聯名帽款。此次胡作的「Fitted Visor」系列還推出遮陽帽系列帽款，共有三種顏色可供選擇，結合了品牌設計師Jerry Lorenzo擅用的極簡素色風格，帽子正面飾有致敬底特律老虎的「Ｆ」刺繡圖樣，MLB官方Batterman標誌置於帽子後面，而NEW ERA品牌Logo則低調使用同色棉線刺於帽子側邊。此外帽簷內側更是運用撞色設計，將鮮豔綠色融合於深色帽款中，透過簡約設計與經典配色，詮釋雙品牌美學。

KANGOL與Mastermind JAPAN聯名系列，從品牌中挑選出經典的Bermuda鐘型帽、Tropic鐘型帽以及Tropic鴨舌帽為基礎。圖／KANGOL提供

NEW ERA與ESSENTIALS聯名遮陽帽，2,480元。圖／NEW ERA提供