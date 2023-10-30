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「雙11限定」設計狂歡節全年僅此一檔！uDesign全站萬件商品88折

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
雙11活動加碼，活動期間LINE PAY結帳，消費滿額就有機會將Acer 前開式行李箱帶回家。圖 / 有.設計 uDesign 提供。
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1111電商年度盛事登場，質感好物設計電商平台-有.設計uDesign 於10月30日到11月12日首波開檔前2周推出全站萬件商品下單享88折優惠，另外【活動期間再加碼】凡於期間內使用LINE PAY支付下單，單筆滿2,000即抽Acer 巴塞隆納系列前開式行李箱28吋，更多活動詳情，現在就去有.設計uDesign活動頁面一探究竟！

活動期間內使用LINE PAY結帳，消費滿額再抽Acer巴塞隆納系列行李箱！

11月限時抽獎活動，於活動期間LINE PAY結帳，消費滿額2,000抽Acer巴塞隆納系列前開式行李箱28吋 (顏色隨機，名額共3名)！

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雙11活動期間，週週將有1折起精選限時限量好設計，一起加入有.設計LINE官方帳號(@udesign)搶先收到首發好友專屬折扣通知！

年度熱銷精選-Flexispot氣壓式升降邊桌X，專屬行動辦公桌，符合人體工學提供最舒適的使用角度！ 圖 / 有.設計 uDesign 提供。
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QA 美感合作社QA BOTTLE 生活水瓶，美感實用兼具，一起讓孩子愛上喝水的生活！ 圖 / 有.設計 uDesign 提供。
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1111設計狂歡節－全年僅此一檔，優惠開跑！

有.設計uDesign全站88折活動期間，特別祭出uDesign年度熱銷商品，包含由悠遊卡官方正式授權，通勤族必備！Apple Watch防水悠遊卡錶帶、大人小孩都愛用的命定水瓶——QA 美感合作社QA BOTTLE 生活水瓶、外出日常時尚的好夥伴——bitplay 8mm兩用掛繩背帶、雨季必備時尚寵兒——V-TEX地表最強耐水鞋、行動辦公桌，你的效率辦公新選擇——Flexispot｜氣壓式升降邊桌X等，皆享有優惠折扣，另外升降邊桌有專屬活動下單再享等值購物金，喜愛設計選物的朋友絕對不能錯過。更多活動詳情，請見有.設計網站查詢。

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