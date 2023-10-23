奢華機能品牌攜手設計師 結合保暖科技顛覆冬季著裝選擇 雙面穿設計、跳色外套都是話題

聯名不一定是銷售保證，但絕對會有話題，就像The North Face和日本時裝設計師品牌UNDERCOVER合作，結合最新的保暖科技，推出SOUKUU系列，就先在網路上掀起討論。而競爭對手的Canada Goose則是攜手人氣時裝品牌Pyer Moss利用鮮豔配色，打造雙面穿設計、跳色外套，顛覆冬季禦寒著裝的可能。

在SOUKUU系列中採用The North Face品牌AMK疊穿裝備系統中的三大創新科技，包括使用不同編織方式能聚集額外熱量，有助於調節體溫並最大限度減輕重量的Futurefleece、不對稱羽絨空間結構Cloud Down能有效儲存和固定空氣，提供出色保暖性；還有Dotknit創新針織科技，可主動排出皮膚上的濕氣，常保身體乾爽。強大機能性不在話下，更有UNDERCOVER設計師高橋盾的美學理念，重新演繹The North Face經典單品，加上紅、黑色系強烈視覺對比，凸顯科技與藝術於一體的理念。

Canada Goose攜手人氣時裝品牌Pyer Moss利用鮮豔配色，顛覆冬季禦寒著裝的可能。圖／Canada Goose提供

Pyer Moss透過各種看似荒謬的設計，在時尚圈嶄露頭角，而此次與Canada Goose聯名系列，則不改其大膽創意，推出9件充滿品牌鮮明色調與招牌性的單品。Pyer Moss利用波浪絎縫和圓弧形下擺的設計營造出獨特且動感的輪廓，搭配鮮紅、黃色、藍色和黑色等搶眼色彩，並凸顯誇張的Canada Goose圓盤Logo。像是Wave波浪雙穿短版羽絨外套，就有著波浪絎縫、對比色彩組合設計，更令人驚喜的是還能雙面穿著，展現截然不同的風貌。系列中的CG Disc拼接套頭毛衣，更是顛覆以往，具有經典風衣輪廓和1/2拉鍊，並在帽緣與衣服下襬處綴上雙品牌拉繩細節，同時在拉鍊開襟處、背部處皆可見雙方品牌圖騰。

The North Face的SOUKUU系列，集結了三大機能於一身，包括不對稱羽絨空間結構Cloud Down能有效儲存和固定空氣。圖／The North Face提供

The North Face的SOUKUU系列FUTUREFLEECE™高領上衣， 14,880元。圖／The North Face提供

Canada Goose X Pyer Moss系列CG Disc拼接套頭毛衣，28,200元。圖／Canada Goose提供

The North Face的SOUKUU系列羽絨靴款，9,880元。圖／The North Face提供

The North Face的SOUKUU系列GLENCLYFFE後背包，14,880元。圖／The North Face提供