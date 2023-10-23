法國古蹟圖書館裡走時裝大秀！CELINE發表2024夏季女裝
CELINE日前於線上發表以「TOMBOY」為題的2024夏季女裝時裝系列「LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE」，為品牌於今年五月在巴黎文化地標法國國家圖書館（La Bibliothèque nationale de France，簡稱BnF）黎塞留館閱覽室中所發表的女裝系列，此時裝秀影片由設計總監Hedi Slimane執導、攝影與攝像。
法國國家圖書館與坐落於巴黎第二區薇薇安街（RUE VIVIENNE）的CELINE工坊臨街相望。此18世紀建築的代表傑作，是法國歷史最悠久的文化機構之一，在法國大革命後從皇家圖書館搖身變為國家圖書館，典藏包括法國皇室自中世紀以來的所有歷史書籍。在美國紐約電音搖滾樂團LCD Soundsystem重新編曲的千禧經典「TOO MUCH LOVE」中，模特兒穿著搶眼的豹紋夾克搭配迷你裙，爲CELINE 2024夏季女裝大秀拉開帷幕。
性感酷女孩與「雌雄同體」的風格探索，向來是Hedi Slimane最擅長的；「TOMBOY」大秀開場與壓軸的閉幕造型更彰顯了他自90年代末踏入服裝設計領域以來未曾改變的風格理念：始終如一的標誌性設計與中性廓形剪裁。
這系列中，正式剪裁融合休閒風格，例如格紋西裝外套搭配精緻作工的緊身上衣與喇叭牛仔褲，晚宴的正式小洋裝則套上了舒適的短版運動外套；帥氣的厚重靴、撕裂的牛仔短褲、寬鬆廓形的皮革夾克、連帽衫和格子法蘭絨襯衫、絲絨運動服和摺疊羊皮靴，都是Hedi Slimane向2000年代的好萊塢街頭風格致敬的單品；短身夾克混搭logo T恤與低腰牛仔褲，派對洋裝與金屬流蘇形成鮮明對比，其中有幾款CELINE訂製夾克及刺繡洋裝，都是由巴黎的時裝工坊手工製作，看似皮草的材質，其實都是翻羊毛手工製作而成，以頂級的時裝工藝恪守品牌道德規範。
秀上飾有CELINE TRIOMPHE標識的皮革材質耳機，是CELINE與紐約知名耳機品牌Master & Dynamic的聯名企劃之作。影片中也穿插了紐約音樂家Stella Rose和新世代演員Esther Rose McGregor的蒙太奇影像，將服裝、音樂、法國歷史與藝術文化完美串組。
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