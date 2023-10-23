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法國古蹟圖書館裡走時裝大秀！CELINE發表2024夏季女裝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
晚裝造型讓人想起巴黎夜店與電音文化。圖／CELINE提供
晚裝造型讓人想起巴黎夜店與電音文化。圖／CELINE提供

CELINE日前於線上發表以「TOMBOY」為題的2024夏季女裝時裝系列「LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE」，為品牌於今年五月在巴黎文化地標法國國家圖書館（La Bibliothèque nationale de France，簡稱BnF）黎塞留館閱覽室中所發表的女裝系列，此時裝秀影片由設計總監Hedi Slimane執導、攝影與攝像。

法國國家圖書館與坐落於巴黎第二區薇薇安街（RUE VIVIENNE）的CELINE工坊臨街相望。此18世紀建築的代表傑作，是法國歷史最悠久的文化機構之一，在法國大革命後從皇家圖書館搖身變為國家圖書館，典藏包括法國皇室自中世紀以來的所有歷史書籍。在美國紐約電音搖滾樂團LCD Soundsystem重新編曲的千禧經典「TOO MUCH LOVE」中，模特兒穿著搶眼的豹紋夾克搭配迷你裙，爲CELINE 2024夏季女裝大秀拉開帷幕。

性感酷女孩與「雌雄同體」的風格探索，向來是Hedi Slimane最擅長的；「TOMBOY」大秀開場與壓軸的閉幕造型更彰顯了他自90年代末踏入服裝設計領域以來未曾改變的風格理念：始終如一的標誌性設計與中性廓形剪裁。

這系列中，正式剪裁融合休閒風格，例如格紋西裝外套搭配精緻作工的緊身上衣與喇叭牛仔褲，晚宴的正式小洋裝則套上了舒適的短版運動外套；帥氣的厚重靴、撕裂的牛仔短褲、寬鬆廓形的皮革夾克、連帽衫和格子法蘭絨襯衫、絲絨運動服和摺疊羊皮靴，都是Hedi Slimane向2000年代的好萊塢街頭風格致敬的單品；短身夾克混搭logo T恤與低腰牛仔褲，派對洋裝與金屬流蘇形成鮮明對比，其中有幾款CELINE訂製夾克及刺繡洋裝，都是由巴黎的時裝工坊手工製作，看似皮草的材質，其實都是翻羊毛手工製作而成，以頂級的時裝工藝恪守品牌道德規範。 

秀上飾有CELINE TRIOMPHE標識的皮革材質耳機，是CELINE與紐約知名耳機品牌Master & Dynamic的聯名企劃之作。影片中也穿插了紐約音樂家Stella Rose和新世代演員Esther Rose McGregor的蒙太奇影像，將服裝、音樂、法國歷史與藝術文化完美串組。

喇叭形牛仔褲與短版外套是本季的重點單品。圖／CELINE提供
喇叭形牛仔褲與短版外套是本季的重點單品。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季全新迷你尺寸的MINI CLAUDE。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季全新迷你尺寸的MINI CLAUDE。圖／CELINE提供
「雌雄同體」的風格是Hedi Slimane所擅長的特色之一。圖／CELINE提供
「雌雄同體」的風格是Hedi Slimane所擅長的特色之一。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季全新包款VICTOIRE。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季全新包款VICTOIRE。圖／CELINE提供
看似皮草材質的單品，其實是品牌以頂級的時裝工藝製作的翻羊毛。圖／CELINE提供
看似皮草材質的單品，其實是品牌以頂級的時裝工藝製作的翻羊毛。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季全新包款LOLA。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季全新包款LOLA。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季全新包款POLLY。圖／CELINE提供
CELINE 2024夏季全新包款POLLY。圖／CELINE提供
飾有CELINE TRIOMPHE標識的皮革材質耳機，是CELINE與紐約知名耳機品牌Master & Dynamic的聯名企劃之作。圖／CELINE提供
飾有CELINE TRIOMPHE標識的皮革材質耳機，是CELINE與紐約知名耳機品牌Master & Dynamic的聯名企劃之作。圖／CELINE提供
搶眼的豹紋夾克搭配迷你裙，爲CELINE 2024夏季女裝大秀拉開帷幕。圖／CELINE提供
搶眼的豹紋夾克搭配迷你裙，爲CELINE 2024夏季女裝大秀拉開帷幕。圖／CELINE提供

法國 CELINE 圖書館

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