亞洲首發！格蘭路思「時淬之藝」25年全新上市

創立於1879年、位於蘇格蘭斯貝賽產區的頂級珍稀威士忌品牌格蘭路思（The Glenrothes）全新「時淬之藝」25年單一麥芽威士忌，選擇台灣作為亞洲首發市場，並自即日起至10月29日在NOKE忠泰樂生活3樓舉辦「時淬之藝．品酩薈」展，與景觀設計師吳書原、亞洲最佳女主廚陳嵐舒攜手，透過沈浸式藝術體驗展覽，以四大展區完美詮釋格蘭路思的品味與內涵。

現場以「堅持卓越工藝」、「私有3倍柔軟水源」、「11小時慢藝蒸餾」、「雪莉桶長時熟成及自然酒色」四大展區，完整呈現格蘭路思的四大底蘊。景觀設計師吳書原運用和諧且綠意環繞的植栽藝術，在「莊園展區」呈現格蘭路思產地—蘇格蘭的原始地景生態，以台灣原生植栽堅韌不拔的精神，投射出格蘭路思對製酒工藝的堅持。亞洲最佳女主廚陳嵐舒則為格蘭路思新品量身打造餐點——「Speyside 斯佩賽河畔」及「Timeless 無價時光」，她以路思莊園的水源及時淬之藝25年為創意啟發，透過鴨肝、榛果、法式酥皮冷派、蕈菇等材料，搭配格蘭路思18年、25年品酩，為展覽旅程畫下完美的句點。

台灣愛丁頓董事總經理黃皓茵表示：「全新格蘭路思品牌定位，冀求每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，都能有如頂級限量藝術品般的存在。台灣為全球最成熟的威士忌市場之一，除了品飲文化持續風行外，原酒的稀缺性與收藏價值也逐漸提升，這使得威士忌持續邁向頂級化趨勢濃厚。」

她指出：「為了迎合這股風潮，特別推出了格蘭路思25年『時淬之藝』單一麥芽威士忌。我們將製酒視為創作藝術品的過程，費時、量少而珍稀，讓頂級威士忌不僅是卓越工藝的展現，更以時光為繆思發想，進而成為慢藝之作。」

格蘭路思「時淬之藝」25年以獨有私有水源之一的淑女泉為底蘊，成就豐韻的果香與細膩層次的酒體，散發如熟成蜜桃與茉莉花香的清甜香氣。入口後舌尖上傳來陣陣如奶油香草與瑞士牛奶巧克力溶化後甜美的濃醇氣息、烘焙杏仁的甘味與頂級橡木桶的優雅木質調完美融合，尾韻綻放出圓潤絲滑的堅果油脂與香料馨香。