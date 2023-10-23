超獵奇新口味出爐！IKEA 11月限時開賣「哇沙米霜淇淋」 20元嗆爆味蕾

最欠嗆的霜淇淋新口味來了！IKEA於今年9月以「哇沙米霜淇淋」跟「豆漿醬油膏油蔥酥霜淇淋」邀請全台網友進行二選一，顛覆想像的超狂全新口味吸引大批網友狂炸留言區，貼文累計超過3,000名網友按讚，更吸引近1,300則投票留言，網友直呼簡直是世紀難題，忍不住留言「小編讓我們很困難！」、「確定這不是愚人節企劃嗎?」；還有網友開玩笑表示「還是乾脆兩種口味加在一起」、「是世界末日的話要選哇沙米(芥末日)」。

經過網友激烈討論票選，IKEA今日宣布最終由「哇沙米霜淇淋」勝出，預計於11月1日在全台IKEA美食小站開賣，每支20元，限時1個月販售，消息一出再度掀起網友暴動，表示「期待被嗆」、「最嗆的IKEA霜淇淋來了！」，準備一開賣就衝。