超獵奇新口味出爐！IKEA 11月限時開賣「哇沙米霜淇淋」 20元嗆爆味蕾
最欠嗆的霜淇淋新口味來了！IKEA於今年9月以「哇沙米霜淇淋」跟「豆漿醬油膏油蔥酥霜淇淋」邀請全台網友進行二選一，顛覆想像的超狂全新口味吸引大批網友狂炸留言區，貼文累計超過3,000名網友按讚，更吸引近1,300則投票留言，網友直呼簡直是世紀難題，忍不住留言「小編讓我們很困難！」、「確定這不是愚人節企劃嗎?」；還有網友開玩笑表示「還是乾脆兩種口味加在一起」、「是世界末日的話要選哇沙米(芥末日)」。
經過網友激烈討論票選，IKEA今日宣布最終由「哇沙米霜淇淋」勝出，預計於11月1日在全台IKEA美食小站開賣，每支20元，限時1個月販售，消息一出再度掀起網友暴動，表示「期待被嗆」、「最嗆的IKEA霜淇淋來了！」，準備一開賣就衝。
IKEA這次將嗆鼻辛辣的芥末與濃郁醇厚的奶油完美結合，入口時可以感受到霜淇淋綿密微甜的口感，當霜淇淋逐漸在口中融化，則會慢慢湧出芥末帶來層層的嗆辣尾韻，從鼻腔逐漸感受到酸澀，眼睛也會微微泛淚。IKEA再度挑戰民眾味蕾，邀請大家感受「哇沙米霜淇淋」絕無僅有的驚艷滋味。
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