老乾杯、黑毛屋雙品牌進駐板橋大遠百 客單直追信義區

疫後餐飲消費需求大爆發，也讓餐飲展店加速。乾杯集團「老乾杯」與「黑毛屋本家」以新北首家雙品牌之姿進駐「板橋大遠百」11樓，打造超過百坪規模的新北旗艦店，試營運至今每月帶進千萬業績，且持續成長當中，估計一年可貢獻逾4億元業績。

乾杯集團繼以「乾杯」、「黑毛屋」雙品牌進駐新莊宏匯廣場後，看好板橋大遠百高端客群，再以旗下更高客單的「老乾杯」串連「黑毛屋本家」推出新北旗艦店。

除了提供豪華和牛燒肉、鍋物美味服務，更運用整層樓面設計「K Lounge貴賓廳」，舒適沙發、飲品暢飲、酒水點購等服務，讓客人在等候入店時可先感受如機場貴賓室的舒適空間，為接下來的用餐提前醞釀被款待的好心情。

乾杯指出，試營運以來，板橋的老乾杯客單價居全台分店第二位，僅次於信義店，黑毛屋本家酒水比則衝上分店冠軍，可見新板特區的消費力，隨著周年慶和新北耶誕城登場，業績有望更上層樓。

乾杯也預告，11月將在嘉義耐斯王子飯店17樓開出全新品牌頂級鍋物「黑毛屋招待所」，客單價3000元，為旗下集團鍋物品牌客單價最高的品牌，同時也是規模最大的店，不僅可滿足商務客，也適合家族聚餐，並設有七個包廂，其中還有一個包廂設置KTV，吃鍋同時還能歡唱。乾杯指出，首店插旗嘉義主因是嘉義耐斯的老乾杯業績超出預期，代表嘉義消費力高且目前未有太多高端餐飲的選擇。