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與好友STEFANO PILATI一起設計！FENDI冬季限定系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Friends of FENDI合作企劃，本季與設計師Stefano Pilati打造2023-2024冬季限定系列。圖／FENDI提供
Friends of FENDI合作企劃，本季與設計師Stefano Pilati打造2023-2024冬季限定系列。圖／FENDI提供

FENDI的女裝與高級訂製服總監Kim Jones與男裝與配飾總監Silvia Venturini Fendi，跨越時尚品牌界線，以真正的友誼為核心，發起一系列的「Friends of FENDI」限定系列，今年邀請到曾於2004至2012年間擔任Yves Saint Laurent創意總監的著名設計師Stefano Pilati展開合作，推出2023-2024冬季限定系列男女裝與配件。

●跳脫性別框架 融合嚴謹與玩心

Stefano Pilati所創作的「Friends of FENDI」系列跳脫性別， 回顧1920年代與2020年代，透過服裝探討當今「飛來波女郎」（flapper girls）的概念。100年前的飛來波女郎脫下沉重的緊身胸衣、留著時髦的鮑伯頭髮型、男孩氣十足，曾被視為大膽、女性自由解放的象徵；在Pilati的詮釋下，2020年的飛來波女郎視為兩性自由的象徵，透過男孩氣的女子和女孩氣的男子顛覆傳統的性別框架。

秉持FENDI品牌DNA中的二元性以及以及混搭穿著的特性，限定系列揉合嚴謹硬挺的男裝和曲線柔美的女裝，採用更柔軟又更有體量感的剪裁，例如新款寬鬆的「basque巴斯克內衣」搭配帶有抽繩腰帶、剪裁考究的長褲和短裙，柔軟上衣採用與這個系列裡的棉質和絲質襯衫形成鮮明對比的布料，修飾並拉長了身體線條。男裝可以搭配絲綢或皮革吊帶背心。

系列服裝不僅從剪裁和結構上打破既有性別的分野之外，二元性也可解讀為出身米蘭的Stefano Pilati與源自羅馬FENDI的雙城交匯：米蘭的資產階級的拘謹時尚，與羅馬貴族的自由奔放相遇，體現在嚴謹剪裁手法的運用與充滿玩心的設計上，讓兩個世界真正融為一體。

●全新包款亮相 珠寶鞋履兼容二元性

而由Silvia Venturini Fendi與Stefano Pilati共同策畫的2023-2024冬季限定系列配件，從全新角度再次詮釋FENDI的經典熱門包款。例如採用拼色光滑納帕皮革製作的新款Baguette Twist包款，將原本用於固定翻蓋的FF字樣造型包扣改放在放在包身兩側；全新FENDI Boston 365包款採用磁性包扣和錘製皮革，全新枕狀柔軟皮革Baguette包款裝飾搶眼的FENDI金屬標誌文字的手柄，還能當成裝飾品掛在肩帶上。色彩上，與服裝系列的配色相互呼應，有的形成突破性的鮮明對比，讓人過目不忘。

鞋履和珠寶，更加揉和了男性陽剛與女性陰柔的兩股氣質：採用男鞋結構的樂福鞋加入女鞋才會採用的小貓跟；芭蕾鞋則是在踝部使用綁帶。鞋身構造和尺寸大小都考慮到了兩性在穿著上的不同需求，兼採混合風格。

由Delfina Delettrez Fendi設計的珠寶延續了服裝上的二元性設計元素：陽剛與陰柔、中產階級與貴族、堅硬與柔軟。以超細鋼絲密集編織出柔軟的金銀雙色編帶，上面印有動感十足的FENDI logo標誌圖案，原本用於表帶和打火機上，陽剛味十足鋼編帶，更巧妙融入針對不同性別所設計的珠寶上與散發貴族氣息的戒指形成鮮明對比。

Stefano Pilati。圖／FENDI提供
Stefano Pilati。圖／FENDI提供
Friends of FENDI合作企劃，本季與設計師Stefano Pilati打造2023-2024冬季限定系列。圖／FENDI提供
Friends of FENDI合作企劃，本季與設計師Stefano Pilati打造2023-2024冬季限定系列。圖／FENDI提供
FENDI 2023-2024冬季限定系列黑色星星圖騰Peekaboo ISeeU包。圖／FENDI提供
FENDI 2023-2024冬季限定系列黑色星星圖騰Peekaboo ISeeU包。圖／FENDI提供
在Stefano Pilati所設計的「Friends of FENDI」系列中，男孩氣的女子和女孩氣的男子同樣重要。圖／FENDI提供
在Stefano Pilati所設計的「Friends of FENDI」系列中，男孩氣的女子和女孩氣的男子同樣重要。圖／FENDI提供
Stefano Pilati打造的Friends of FENDI 2023-2024冬季限定系列拖鞋。圖／FENDI提供
Stefano Pilati打造的Friends of FENDI 2023-2024冬季限定系列拖鞋。圖／FENDI提供
Stefano Pilati所創作的「Friends of FENDI」系列跳脫性別。圖／FENDI提供
Stefano Pilati所創作的「Friends of FENDI」系列跳脫性別。圖／FENDI提供
FENDI 2023-2024冬季限定系列粉紅色毛毛Fendi First包吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2023-2024冬季限定系列粉紅色毛毛Fendi First包吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2023-2024冬季限定系列桃紅色亮片Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI 2023-2024冬季限定系列桃紅色亮片Baguette包。圖／FENDI提供
全新FENDI Boston 365包款採用磁性包扣和錘製皮革，流露摩登時尚的設計風格。圖／FENDI提供
全新FENDI Boston 365包款採用磁性包扣和錘製皮革，流露摩登時尚的設計風格。圖／FENDI提供
Friends of FENDI 2023-2024冬季限定系列高跟鞋。圖／FENDI提供
Friends of FENDI 2023-2024冬季限定系列高跟鞋。圖／FENDI提供
Stefano Pilati所創作的「Friends of FENDI」系列揉合嚴謹硬挺的男裝和曲線柔美的女裝。圖／FENDI提供
Stefano Pilati所創作的「Friends of FENDI」系列揉合嚴謹硬挺的男裝和曲線柔美的女裝。圖／FENDI提供
FENDI 2023-2024冬季限定系列高跟鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2023-2024冬季限定系列高跟鞋。圖／FENDI提供
採用拼色光滑納帕皮革製作的新款Baguette Twist包款，將原本用於固定翻蓋的FF字樣造型包扣改了位置，放在包身兩側。圖／FENDI提供
採用拼色光滑納帕皮革製作的新款Baguette Twist包款，將原本用於固定翻蓋的FF字樣造型包扣改了位置，放在包身兩側。圖／FENDI提供
FENDI 2023-2024冬季限定系列銀色皮草飾邊Baguette包。圖／FENDI提供
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FENDI 設計師

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