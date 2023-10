與好友STEFANO PILATI一起設計！FENDI冬季限定系列

FENDI的女裝與高級訂製服總監Kim Jones與男裝與配飾總監Silvia Venturini Fendi,跨越時尚品牌界線,以真正的友誼為核心,發起一系列的「Friends of FENDI」限定系列,今年邀請到曾於2004至2012年間擔任Yves Saint Laurent創意總監的著名設計師Stefano Pilati展開合作,推出2023-2024冬季限定系列男女裝與配件。

●跳脫性別框架 融合嚴謹與玩心

Stefano Pilati所創作的「Friends of FENDI」系列跳脫性別, 回顧1920年代與2020年代,透過服裝探討當今「飛來波女郎」(flapper girls)的概念。100年前的飛來波女郎脫下沉重的緊身胸衣、留著時髦的鮑伯頭髮型、男孩氣十足,曾被視為大膽、女性自由解放的象徵;在Pilati的詮釋下,2020年的飛來波女郎視為兩性自由的象徵,透過男孩氣的女子和女孩氣的男子顛覆傳統的性別框架。

秉持FENDI品牌DNA中的二元性以及以及混搭穿著的特性,限定系列揉合嚴謹硬挺的男裝和曲線柔美的女裝,採用更柔軟又更有體量感的剪裁,例如新款寬鬆的「basque巴斯克內衣」搭配帶有抽繩腰帶、剪裁考究的長褲和短裙,柔軟上衣採用與這個系列裡的棉質和絲質襯衫形成鮮明對比的布料,修飾並拉長了身體線條。男裝可以搭配絲綢或皮革吊帶背心。

系列服裝不僅從剪裁和結構上打破既有性別的分野之外,二元性也可解讀為出身米蘭的Stefano Pilati與源自羅馬FENDI的雙城交匯:米蘭的資產階級的拘謹時尚,與羅馬貴族的自由奔放相遇,體現在嚴謹剪裁手法的運用與充滿玩心的設計上,讓兩個世界真正融為一體。

●全新包款亮相 珠寶鞋履兼容二元性

而由Silvia Venturini Fendi與Stefano Pilati共同策畫的2023-2024冬季限定系列配件,從全新角度再次詮釋FENDI的經典熱門包款。例如採用拼色光滑納帕皮革製作的新款Baguette Twist包款,將原本用於固定翻蓋的FF字樣造型包扣改放在放在包身兩側;全新FENDI Boston 365包款採用磁性包扣和錘製皮革,全新枕狀柔軟皮革Baguette包款裝飾搶眼的FENDI金屬標誌文字的手柄,還能當成裝飾品掛在肩帶上。色彩上,與服裝系列的配色相互呼應,有的形成突破性的鮮明對比,讓人過目不忘。

鞋履和珠寶,更加揉和了男性陽剛與女性陰柔的兩股氣質:採用男鞋結構的樂福鞋加入女鞋才會採用的小貓跟;芭蕾鞋則是在踝部使用綁帶。鞋身構造和尺寸大小都考慮到了兩性在穿著上的不同需求,兼採混合風格。