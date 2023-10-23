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到啤酒廠開趴！浪漫屋by 詹記、廚師漢克等限定出攤

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
現場請到鮮少出攤的預約困難店詹記，以「浪漫屋 by 詹記」出攤。圖／酉鬼啤酒提供
現場請到鮮少出攤的預約困難店詹記，以「浪漫屋 by 詹記」出攤。圖／酉鬼啤酒提供

酉鬼啤酒為迎接即將到來的4歲生日，將於11月11日下午2點至晚間9點，在五股酒廠舉辦「酉鬼4歲生快趴」。活動將有 4 款新酒首次開桶，總共有 10 款啤酒提供酒友選擇；除力邀「八十八顆芭樂籽」、「搞笑女聲怡岑」與「DJ Dr. Corti」連番登台，更請到「浪漫屋 by 詹記」、「未來號」、「TNT牛排屋」、「指有雞飯（這天沒有飯）」、「廚師漢克」、「東尼大師哥」以及烤香腸攤等出攤。活動免費入場，各類型啤酒單一價格200元，早鳥啤酒套票販售中；此外活動也安排往返捷運三重站與五股酒廠的免費接駁車。

「酉鬼啤酒4歲生快趴」端出四款新啤酒來慶祝，包括為慶生而構想的「生日吃蒙布朗」、開廠時首款啤酒「夜市用 Pils」，另有兩款稀有限量酒款「野生陶淵明」與「美國來的～好威」。

此外，酉鬼啤酒這次邀請到鮮少出攤的預約困難店詹記，以「浪漫屋 by 詹記」帶來招牌的滑嫩鴨血與入魂豆腐；在臉書粉專「廚師漢克-Hank Cheng」默默耕耘了好多年的廚師漢克，將會製作 Pizza 與下酒菜來搭配各款啤酒。擁有多間分店的「TNT牛排屋」，則用燒烤骰子肉提供喜歡大口吃肉、大口喝酒的朋友最直接味覺享受。最特別的是現場還有機車香腸攤，是酉鬼業務去 KTV 前邀請來的搭酒小點。活動相關資訊可參考活動頁面：https://fb.me/e/7IKumsX7q

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酉鬼啤酒巨幅的鐵捲門塗鴉與霓虹燈 Logo， 為五股工業區輸入活力氣息。圖／酉鬼啤酒提供。
酉鬼啤酒巨幅的鐵捲門塗鴉與霓虹燈 Logo， 為五股工業區輸入活力氣息。圖／酉鬼啤酒提供。
酉鬼啤酒4年來釀造了超過 70 款啤酒，為台灣啤酒市場帶來多元、豐富、高品質的啤酒選擇。圖／酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酉鬼啤酒4年來釀造了超過 70 款啤酒，為台灣啤酒市場帶來多元、豐富、高品質的啤酒選擇。圖／酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「八十八顆芭樂籽」將啤酒釀造區當作舞台開唱。圖／酉鬼啤酒提供。
「八十八顆芭樂籽」將啤酒釀造區當作舞台開唱。圖／酉鬼啤酒提供。
為慶生而構想的新啤酒「生日吃蒙布朗」。圖／酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
為慶生而構想的新啤酒「生日吃蒙布朗」。圖／酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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