又萌又好玩！7-ELEVEN「好鄰居聖誕倒數月曆」399元助弱勢孩童

一轉眼又快到了歲末年終、暖心團聚的時刻，7-ELEVEN愛心公益平台積極投入社會公益活動，其中「愛心捐物」送暖已邁入第6年，每年推出近10檔主題認捐活動，歷年來已累計送出超過60萬份物資、幫助超過60萬人次。今年7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會，邀請民眾用399元認捐愛心聖誕禮物分送給需要幫助的孩童，更首度加碼每認捐1份，統一超商好鄰居文教基金會就加碼贈送1組超萌好鄰居聖誕倒數月曆，限量2,000份，自10月30日11:00起至11月15日23:59分止，只要至門市櫃台刷取條碼，或是透過ibon機台操作，即可快速完成認捐，一起來當孩子們的聖誕老人。

7-ELEVEN今年聖誕節攜手統一超商好鄰居文教基金會利用把愛找回來愛心公益平台發動「2023聖誕傳愛」，同時更串聯中華基督教救助協會、社團法人世界和平會、兒福聯盟、社團法人中華育幼機構兒童關懷協會、財團法人苗栗縣私立幼安教養院、基督教芥菜種會等6大機構，只要399元就可認捐愛心聖誕禮物，禮物將分送給合作機構內陪讀班、育幼院、經濟困難家庭的孩子。