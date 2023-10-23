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又萌又好玩！7-ELEVEN「好鄰居聖誕倒數月曆」399元助弱勢孩童

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
民眾每認捐1組愛心聖誕禮物、統一超商好鄰居文教基金會就加碼贈送出1組好鄰居聖誕倒數月曆。圖／7-ELEVEN提供
民眾每認捐1組愛心聖誕禮物、統一超商好鄰居文教基金會就加碼贈送出1組好鄰居聖誕倒數月曆。圖／7-ELEVEN提供

一轉眼又快到了歲末年終、暖心團聚的時刻，7-ELEVEN愛心公益平台積極投入社會公益活動，其中「愛心捐物」送暖已邁入第6年，每年推出近10檔主題認捐活動，歷年來已累計送出超過60萬份物資、幫助超過60萬人次。今年7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會，邀請民眾用399元認捐愛心聖誕禮物分送給需要幫助的孩童，更首度加碼每認捐1份，統一超商好鄰居文教基金會就加碼贈送1組超萌好鄰居聖誕倒數月曆，限量2,000份，自10月30日11:00起至11月15日23:59分止，只要至門市櫃台刷取條碼，或是透過ibon機台操作，即可快速完成認捐，一起來當孩子們的聖誕老人。

7-ELEVEN今年聖誕節攜手統一超商好鄰居文教基金會利用把愛找回來愛心公益平台發動「2023聖誕傳愛」，同時更串聯中華基督教救助協會、社團法人世界和平會、兒福聯盟、社團法人中華育幼機構兒童關懷協會、財團法人苗栗縣私立幼安教養院、基督教芥菜種會等6大機構，只要399元就可認捐愛心聖誕禮物，禮物將分送給合作機構內陪讀班、育幼院、經濟困難家庭的孩子。

這次為孩子們準備的禮物非常特別，除了有24色蠟筆、OPEN!造型束口袋、OPEN!星座不鏽鋼隔熱杯等實用好禮，更特別設計了造型又萌又好玩的「好鄰居聖誕倒數月曆」，封面將7-ELEVEN門市用聖誕樹、掛飾妝點，溫馨氛圍感十足，背面遊戲板則設計經典門市Q版場景，將自助區、結帳機台等變成童趣十足的繪畫風格，搭配倒數的24窗格以及集結OPEN!家族經典角色成員、還有時尚代表雪鈴兔波波藏身其中，可動手DIY製成的立體迷你裝飾，每天打開都有不同驚喜，變身小小桌遊陪伴孩童度過愉快聖誕佳節。更重要的是，還攜手永續夥伴正隆公司，將回收原料以專業低碳綠色製造技術製作成100%再生瓦楞紙板，運用於DIY素材中，讓愛心更永續。

透過門市ibon平台，選擇購物寄貨 →門市預購 →依條碼搜尋 →輸入搜尋碼25981100，持繳費單至櫃台結帳，取得發票即完成愛心認捐。圖／7-ELEVEN提供
透過門市ibon平台，選擇購物寄貨 →門市預購 →依條碼搜尋 →輸入搜尋碼25981100，持繳費單至櫃台結帳，取得發票即完成愛心認捐。圖／7-ELEVEN提供
聖誕認捐的愛心聖誕禮物將透過6大公益機構送給小朋友們。圖／7-ELEVEN提供
聖誕認捐的愛心聖誕禮物將透過6大公益機構送給小朋友們。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會利用把愛找回來愛心公益平台發動「2023聖誕傳愛」，同時更串聯正隆紙業與6大公益機構，只要399元就可認捐愛心聖誕禮物送給需要幫助的孩童。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會利用把愛找回來愛心公益平台發動「2023聖誕傳愛」，同時更串聯正隆紙業與6大公益機構，只要399元就可認捐愛心聖誕禮物送給需要幫助的孩童。圖／7-ELEVEN提供
統一超商好鄰居文教基金會響應聖誕送暖首度設計並加碼贈送限量2,000份超萌「好鄰居聖誕倒數月曆」。圖／7-ELEVEN提供
統一超商好鄰居文教基金會響應聖誕送暖首度設計並加碼贈送限量2,000份超萌「好鄰居聖誕倒數月曆」。圖／7-ELEVEN提供

愛心 鄰居

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