泰國美女私廚Naree登台！專場晚宴、自助餐檯各展風味

台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至11月30日推出「泰靚·私廚狂饗」美食饗宴，請來泰國美女私廚Naree Boonyakiat，獻上超過20款泰國北、中、南各地料理，從皇室菜品、人氣小吃到在地大排檔，風味各具，期間還有限期加碼的專場私廚晚宴。

台北萬豪酒店主打Semi-Buffet的Garden Kitchen，即日起推出的「泰靚‧私廚狂饗」泰國美食饗宴，請來被泰國時尚雜誌譽為「值得關注的泰國頂尖女廚師」之一的泰國美女私廚Naree Boonyakiat，她也是首次來台客座，帶來6位主廚共同獻藝，饕客可一次品嘗泰國北、中、南各地獨特在地風味料理。此外，10月25日至10月27日期間，另獨家推出三場私廚客座晚宴，晚宴每桌35,000元+10%，每桌10位，為6道式位上料理，目前僅剩10月27日單一場次。

出身自曼谷的知名私廚Naree Boonyakiat，奉行「美食為真正藝術Food is a true form of art」，早期曾學習過芭蕾舞及藝術，擔任職業編舞，相當多才多藝。Naree目前擔任餐飲顧問、主廚，以及私人宴會主廚，擅長運用鮮豔的色彩及創意擺盤，以精緻泰式料理著稱。曾在電視節目2019泰國版廚藝競賽節目《The Next Iron Chef.》挑戰賽亮相，並於2022年為參訪泰國的日本首相岸田文雄餐敘設計菜單及掌廚。

Naree Boonyakiat長相甜美，記者會中有媒體提問，菜色似乎減了辣度？她說，泰國早期並無辣椒，是墨西哥食材進入泰國後，菜色才有辣味，她也因應來自各國旅客調整了辣度，「希望旅客不會因為怕辣，而對泰國菜卻步」。有趣的是，隨即她入廚，端出幾道偏辣的料理請媒體品嘗，展現絕佳的親和力。

三場私廚客座晚宴，一開放訂位即大受歡迎，Naree將獻上多道拿手經典泰國料理，包含有「咖哩之王」美譽的南方風味瑪莎曼咖哩搭配日本宮崎A5和牛及泰國香米，及以鮮美河蝦及特製醬汁入鍋爆炒而成的泰國國民小吃「經典泰式炒河粉」，從前菜、湯品、沙拉到主菜及甜點共６道式經典佳餚。

若搶訂不到私廚晚宴，Garden Kitchen即起至11月30日同步推出「泰靚·私廚狂饗」泰國美食饗宴，成人用餐每位1,580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜乙份，7至12歲孩童每位680元+10%起。

出身自曼谷的知名私廚Naree Boonyakiat。記者羅建怡/攝影