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干邑之王路易十三追求永續 推出100％纖維材質新包裝

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「LIFE 恆•光啟」700毫升禮盒，以100％纖維材質製成。圖／路易十三提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「LIFE 恆•光啟」700毫升禮盒，以100％纖維材質製成。圖／路易十三提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

誕生於1874年、擁有「法國干邑之王」美名的路易十三，秉持百年遠見的品牌精神，在永續之路寫下新篇章，推出以100％纖維材質製成的全新路易十三經典裝「LIFE 恆•光啟」700毫升禮盒，以全新包裝呈獻永恆傳承的佳釀。

全新禮盒完全採用纖維材質製作，經過兩年研發，既保留了路易十三的傳統元素，又同時呈現出品牌高瞻遠矚的非凡遠見，在功能、美學及永續（Sustainability）之間，取得完美平衡。

全新路易十三經典裝「LIFE 恆•光啟」700毫升禮盒在重量方面減輕了24％，體積亦縮小14％，不但更方便運送，更將與包裝息息相關的二氧化碳排放量減少了57％之多。

全新禮盒也帶來全新的開箱體驗。當禮盒的圓形開口徐徐打開，光線照射酒瓶，透過水晶玻璃，可以看到路易十三干邑迷人的琥珀色澤閃耀著光芒，同時還能細心鑑賞路易十三手工打造的水晶玻璃瓶；讓全新禮盒不但更加時尚又環保，也兼顧了美酒愛好者欣賞酒瓶以及分享干邑的需求。

全新包裝的路易十三干邑即日起可於全球的路易十三專門店選購，並將於直售通路優先販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

向上拉開包裝，禮盒的圓形開口便徐徐打開。圖／路易十三提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
向上拉開包裝，禮盒的圓形開口便徐徐打開。圖／路易十三提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
路易十三以全新包裝呈獻永恆傳承的佳釀。圖／路易十三提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
路易十三以全新包裝呈獻永恆傳承的佳釀。圖／路易十三提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新路易十三經典裝「LIFE 恆•光啟」700毫升禮盒，在功能、美學及永續之間，取得完美平衡。圖／路易十三提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新路易十三經典裝「LIFE 恆•光啟」700毫升禮盒，在功能、美學及永續之間，取得完美平衡。圖／路易十三提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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