馬告、年糕入味 松葉蟹吃到飽！盤點各家創意「蟹宴」

又到了蟹蟳肥美的季節，趁著秋風舒爽來品蟹，各飯店餐廳也端出季節限定的豐美蟹宴，除了清蒸、爆炒、醉蟹、避風塘等各式滋味，馬告、年糕等創意素材也入菜，甚至豪邁端出松葉蟹吃到飽，饕客可趁此時暢意品蟹。

台北文華東方酒店連續六年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，大閘蟹饗宴即日起至11月12日限時開賣。主廚鄭國雄嚴選每隻重達六兩、豐腴肥美的台灣在地養殖優質大閘蟹，設計多道甘腴豐美的佳餚。其中「灌湯蟹粉小籠包」須先將蟹肉與蟹黃取出後炒香，再與豬肉餡一起混合成小籠包內餡，小籠包的靈魂湯汁則是主廚費工地在金華火腿、老母雞與豬肉熬煮成的上湯中放入花膠一起燉煮，待冷卻後製成高湯凍，並一同包入小籠包中，豐美滋味讓人難忘。

全台唯一六度榮獲米其林三星殊榮、以經典融合創新粵菜馳名的君品酒店「頤宮」中餐廳，由行政主廚陳偉強親自操刀，推出六道經典「蟳」味。推薦全新力作、海味十足菜色的「沙母粉絲煲」，主廚選用擁有濃郁蟹黃及蟹膏的沙母，入鍋油炸，隨後放入高湯中悶煮，並將粉絲置於蟹汁精華及美味高湯中，粉絲吸滿鮮味，展現Q彈美妙的口感，再搭配香軟細膩的蟹黃，口口濃郁。

台北W飯店31樓紫艷中餐廳即起至12月12日限時推出豐盛的秋蟹料理，歷年人氣居高不下的大閘蟹，主廚團隊嚴選新北市三芝區大屯山下蟹蟹農場生態養殖的品種，首推以清蒸方式體驗飽滿蟹黃和蟹膏的原味；另提供處女蟳、沙公、沙母，自由搭配五種烹調方式任一：清蒸、花雕蛋白雞油蒸、黑白胡椒馬告炒、宜蘭三星蔥薑爆、避風塘，大啖蟹蟳盛宴，滋味不受限。

國賓中餐廳即日起也推「秋韻珍饌」螃蟹料理，透過川式風味的麻婆、麻辣等味型，也有粵式的避風塘炒法。其中的「砂鍋麻辣蟹」，主廚以秘製水煮醬為基底、加重香料與辣味烹調沙公，佐以蛤蠣提升鮮味，讓香辣味道不僅圓潤也更為鮮甜。正宗川菜的代表作之一的「麻婆年糕蟹」則還原了四川道地風味。廣式的「龍蝦干貝生滾粥」，做法繁複、暖胃可口。

台北天成大飯店翠庭中餐廳即日起至11月30日嚴選大閘蟹與青蟹，以清蒸與煲煮呈現鮮蟹料理，「蝦兵蟹將粉絲煲」粉絲吸收鮮蟹鮮蝦精華十足入味；「處女蟳砂鍋粥」肉質細嫩，半凝固狀的蟹膏口感濃郁濕潤，是許多食客繼大閘蟹後魂牽夢縈的滋味。

台南遠東香格里拉即日起至11月19日推出「金秋‧饕蟹宴」限定料理。醉月樓中餐廳今年特別引進的陽澄湖大閘蟹，進貨過程需經過層層檢驗，才能品得鮮美，此為限量供應、需提前預訂。另有經典冷菜推薦「滬江花雕熟醉膏蟹」、滋補暖胃「松阪麻油紅蟳蟹煲」、層次豐富的「板燒秘醬松葉蟹腳」，以及鹹鮮入味「金蒜河粉松葉蟹腳」與香醇濃郁「咖哩軟蟹佐螺絲捲」等單點佳餚。