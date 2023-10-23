高雄洲際一泊二食免費體驗 百位「風格大使」徵選啟動

高雄洲際酒店2021年開幕前、推出招募百位「試住員」活動，聲量破百萬。去年於酒店周年慶再推大型線上活動「星級密探」，抽出百位食宿評鑑體驗，創下近千萬討論。今年11月底迎來兩周年，同時重磅發布「洲際風格大使」徵選計畫，預計線上將抽出百位幸運得主，不僅招待體驗一泊二食，更攜手富邑精品葡萄酒集團與盧亞香水，回饋迎賓精品贈禮：George Jensen喬治傑生旗艦銀聯名款氣泡酒，以及BVLGARI寶格麗空谷之雨淡香精。

高雄洲際酒店即日起啟動尋找百大「洲際風格大使」計畫，至2023年11月6日止，可至高雄洲際酒店Facebook官方粉絲專頁活動貼文（https://ic-kaohsiung.com/Anniversary）登記報名，預計11月8日公佈100位幸運得獎人，每位得獎人可邀請一位同行，由高雄洲際酒店招待於2023年11月27日入住一晚、出席兩周年慶祝酒會「洲際風格之夜」品賞精選餐酒，以及每房招待經典全自助式早餐至多兩客。

高雄洲際酒店也與富邑精品葡萄酒集團與盧亞香水攜手為百大「洲際風格大使」得獎人獻上每房專屬迎賓禮。同時，線上活動也開放加權機會，於Facebook活動貼文報名後，同步在個人Facebook或Instagram帳號公開分享風格旅行美照，使用活動指定Hashtag，活動截止日取貼文按讚數前十名可獲得兩倍加權，增加中獎機會。

「洲際風格大使」客房迎賓精品贈禮中的喬治傑生旗艦銀氣泡酒（Georg Jensen Hallmark Cuvée），為結合知名丹麥精品設計品牌、澳洲塔斯馬尼亞島冷涼產區的亨斯克(Heemskerk)酒莊所推出的限定款氣泡酒，瓶塞更可重複使用於其他氣泡酒瓶，口感細膩清爽，酸度柔和，礦石風味優雅，且帶有淡淡的檸檬皮與烘腰果香氣。

另一款贈禮「BVLGARI寶格麗空谷之雨淡香精1.5ml」，為2023年7月新上市、以大自然為靈感起源的「Bulgari寶格麗紳士系列」，加入純粹且清新的雨水元素，打造出「MAN RAIN ESSENCE空谷之雨男性淡香精」，色澤如雨水般潔淨透明，整體呈現出清新的木質麝香，以礦物琥珀與癒創木精華為基調，飄擁而上的是綠茶精華及柑橘精華，尾韻迎來脫俗的白蓮花香和極具現代感的麝香。

凡於「洲際風格大使」徵選活動報名成功，皆可於報名成功網頁點擊連結，一鍵領取回饋：高雄洲際酒店內餐廳及酒吧全通路適用升等優惠券、BVLGARI寶格麗「OMNIA水晶系列淡香水兌換券」全台專櫃皆可憑券兌換1.5ml針管香水、澳洲百年獅鉑酒莊SEPPELT Wines精選酒款專屬85折優惠、台灣保樂力加《馬爹利飛凡饗宴》限定套餐預訂奢享「馬爹利藍淬燕」、「馬爹利名仕」兩款馬爹利干邑佐餐品飲、花蓮遠雄海洋公園二十周年限量雙人套票51折快閃回饋、洲際精品擴香水晶台限量100組快閃免運優惠等。