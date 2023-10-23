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New Balance再攜手經典工裝品牌 打造必收限量美製990潮鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Salomon XT-6休閒健走鞋，7,480元。圖／Salomon提供
Salomon XT-6休閒健走鞋，7,480元。圖／Salomon提供

潮流工裝品牌Cathartt WIP再度與New Balance合作，打造話題MADE in USA 990v6聯名鞋履，配色更呼應了本季流行「美拉德」色系，為整體設計增添更多層次的質感，還沒上市前就有高詢問度。

潮流工裝品牌Cathartt WIP再度與New Balance合作，打造話題MADE in USA 990v6聯名鞋履。圖／New Balance提供
潮流工裝品牌Cathartt WIP再度與New Balance合作，打造話題MADE in USA 990v6聯名鞋履。圖／New Balance提供

Cathartt WIP將擅長的實用機能風格與其經典色調融合，打造全新New Balance MADE in USA 990v6聯名鞋履。這雙鞋以大地色系為主調，平衡剛烈個性與精緻質感，從柔軟麂皮裝飾片至合成皮皆使用Cathartt WIP招牌的棕啡色 ，與鞋身軍綠色「N」字 LOGO營造強烈對比。同時，中性配色同時出現於鞋面底層、內襯及FuelCell中底；並強調70%的工序都在美國境內產製。也希望屬於特別合作款，全台僅有不到10個據點可購買，凸顯了稀少與話題性。

藝人林家佑詮釋Salomon ELIXIR GTX中筒登山鞋，8,280元。圖／Salomon提供
藝人林家佑詮釋Salomon ELIXIR GTX中筒登山鞋，8,280元。圖／Salomon提供

而以戶外裝備聞名的SALOMON今年秋冬全新鞋款，融合性能與時尚，為戶外走跳提供更多選擇，推出包括健行鞋ELIXIR、登山鞋X ULTRA 4，以及XT-6休閒鞋，讓消費者從旅遊、生活機能、登山到潮流穿搭一應俱全。像是秋天為台灣登山旺季，品牌新款ELIXIR GTX中筒登山鞋款特別採用Energy Foam中底以提供卓越的緩震和回彈功能，搭配鞋口鞋舌鋪設的泡棉賦予鞋款足部包覆感，讓使用者穿上即能邁開輕盈的步伐，在健行、旅遊等長途行走的活動上也舒適自如、不受拘束，顛覆對登山鞋厚重印象。

New Balance MADE in USA 990v6聯名鞋，9,080元。圖／New Balance提供
New Balance MADE in USA 990v6聯名鞋，9,080元。圖／New Balance提供

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