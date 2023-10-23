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新口味吃起來！全聯60元幸福餐盒「十三香雞胸」今開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯美味堂60元幸福餐盒，推出新口味「十三香雞胸」，香氣層次豐富，鮮嫩不柴。圖／全聯福利中心提供
全聯美味堂60元幸福餐盒，推出新口味「十三香雞胸」，香氣層次豐富，鮮嫩不柴。圖／全聯福利中心提供

通貨膨脹、萬物齊漲，全聯再推用餐小確幸，60元幸福餐盒「十三香雞胸」新口味10月23日正式開賣！全聯福利中心攜手農業部推出60元美味堂「幸福餐盒」， 從今年3月上市以來，已經銷售超過180萬個，在物價高漲時代，給消費者多一個平價選擇。每個幸福餐盒以嚴選食材製成、每日新鮮現做、全程保溫配送的3大最高規格標準製作，在每天中午跟晚上2個時段上架，維持最新鮮風味，主菜首波主打比臉大的美味排骨，緊接著第2波是比50元還厚的黃金厚厚雞排，幾乎每次都一上架就被搶購一空，今年推出以來，已創下超過1億元業績。

幸福餐盒最新口味「十三香雞胸」維持幸福價60元，十三香相傳為宮廷御用香料，輾轉流傳到民間，世代相傳至今，為精心調配的多種香料。大塊厚實的國產雞胸肉以經典十三香料醃漬入味，鮮嫩不柴、香氣馥郁，教人唇齒留香。平常十三香系列雞肉就被網友激推為全聯必買美食之一，這次直接幫你煮得香噴噴、熱騰騰上架，肯定要吃爆！

即日起至今年底，在全台超過300間全聯門市，同步販售十三香雞胸與黃金厚厚雞排，「小時達」也有提供幸福餐盒外送服務。預計全台每週限量供應近8萬個幸福餐盒，也預計增加銷售門市，至今年底總計可達320家，讓民眾享用高CP值的新鮮美味。

餐盒 雞排 農業部

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