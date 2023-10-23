海濱度假、復古舞會和搖滾音樂風 下一季你想怎麼穿搭？

雖然才正式進入秋冬季節，但時尚腳步從不等人，早就發表了2024春夏系列服飾，讓追求流行的人，可以提早一窺趨勢，做好下一季的治裝準備。像是法國時尚品牌agnès b.要呈現的海濱度假旅行氛圍；紐約時裝品牌alice + olivia營造出的復古舞會氣息、以及英倫品牌AllSaints從音樂祭獲得啟發，並回顧品牌經典的創作，風格皆不同，挑適合自己的就對了！

設計師Agnès在法國蔚藍海岸的一棟度假木屋拍攝2024春夏女裝概念影片，故事場景描述好友們在婚禮前歡聚，開啟一段海濱度假之旅。於是系列服裝便以上述靈感展開，agnès b將與藝術家合作的塗鴉畫作運用在迷你裙與七分褲、中性騎士風夾克，色彩明亮大膽。而航海水手意象條紋及Agnès女士拍攝的Photoprints照片印刷，皆為這季重要設計元素。剪裁上，以流暢修身的輪廓，凸顯優雅身形。經典工裝系列，運用襯衫式口袋外套搭襯寬褲、百慕達褲，注入街頭氣息；連身工作服則推出迷你短褲款式，拉鍊開闔設計令出遊時更輕便自在，為度假造型演繹多種樣貌。

法國時尚品牌agnès b.透過航海水手意象條紋，讓2024春夏女裝帶出海濱度假之旅的氛圍。圖／agnès b.提供

而紐約時尚品牌alice + olivia的2024春夏系列，靈感來自作家杜魯門卡波特在1966年舉辦的黑白舞會，於是品牌創始人暨創意總監Stacey Bendet重現當時風靡社交圈的名媛樣貌，鼓勵女性盛裝打扮，作為自我表達和呈現藝術的方式。因此能看到黑、白色的禮裙隨著飾以超大蝴蝶結的夾克一同舞動，搖曳生姿。紅色絲綢長裙採用深V領口設計，為經典優雅的剪裁增添迷人風情；而緹花和毛呢夾克外套則塑造成禮服一部分。另外，鑲嵌水晶和珍珠的流蘇上衣營造出目眩神迷效果、袖子上帶有蝴蝶結的牛仔夾克延續淑女風格。抑或是內衣風格黑色絲質連衣裙，帶有魚骨胸衣和蕾絲飾片，呈現出無拘無束的時尚感。

alice + olivia的2024春夏系列，可見到黑、白色的禮裙隨著飾以超大蝴蝶結的夾克一同舞動，搖曳生姿。圖／alice + olivia提供

AllSaints全新2024春夏女裝系列，則回顧品牌檔案中的經典款式，包括鉤針編織、精緻綴飾、極長及迷你短裙下擺線條以及鉚釘皮革，並融合熱粉紅色、大流蘇和及地牛仔裙等元素。經典Elegantly Wasted系列洋裝也被重現，採用前幾季所使用的面料打造嶄新輪廓。

AllSaints全新2024春夏女裝系列，則回顧品牌檔案中的經典款式，包括鉤針編織、精緻綴飾、極長及迷你短裙下擺線條以及鉚釘皮革。圖／AllSaints提供

AllSaints在2024春夏重現經典Elegantly Wasted系列洋裝。圖／AllSaints提供

alice + olivia品牌創始人暨創意總監Stacey Bendet鼓勵女性盛裝打扮，作為自我表達和呈現藝術的方式。圖／alice + olivia提供