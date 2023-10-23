新店裕隆城開幕！周邊「6間必吃美食」絕對不能錯過

萬眾矚目的新店裕隆城終於開幕了，逛街之餘美食也不能少，小編此次網羅新店必吃美食，還不快收進口袋！

功夫豬私廚好麵

二十張路30號一樓

店內裝潢結合復古和文青風格，餐點類型相當多元，牛肉麵以肉質分為兩種，共有13種選擇，湯頭主要分為紅燒、番茄、麻辣，另外也有提供乾拌麵。（MENU美食誌momo提供）

甜在心糖水舖

大豐路47號

店內整體環境乾淨又舒適，招牌是仙草蜜和阿甘冰。自製甘蔗冰清爽且甜而不膩，口感十分綿密再加上喜歡的配料，絕對是炎炎夏日最好的消暑聖品！（MENU美食誌GraceW提供）

小樂精緻麵食館

寶橋路67號

號稱是平價鼎泰豐的小樂精緻麵食館，店內販售飯類、麵食類、湯類。特別推薦蝦仁紅油抄手麵、排骨蛋炒飯和必點的泰式豆包捲。

（MENU美食誌momo提供）

金炭火燒肉小酒館(新店總店)

中正路124號

菜單以各式燒烤肉品海鮮為主，全部都是單點式供應，沒有組合套餐，每日招待的品項不盡相同，但多是以海鮮料理為主，也不定期會推出許多優惠活動。（MENU美食誌吃得保寶飽提供）

波波咖啡

車子路139號

位於新店半山腰，店內種植了各式各樣的綠色植栽，提供各式咖啡和茶，以及手作甜點，還有當日限定的肉桂捲和鹹食，特別推薦提拉米蘇。（MENU美食誌玉晴提供）

新店賴岡山羊肉

中正路244-4號1 樓

店內供應羊腳筋、帶皮羊肉、羊小排、羊肉片，帶皮羊肉湯的羊肉非常大塊、湯頭清甜沒有過多的中藥味，肉質細緻。招牌為魯肉飯，用料實在相當好吃。（MENU美食誌石石提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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