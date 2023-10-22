昔日貴族價！這家手搖飲獲讚業界良心 老饕點超猛關鍵：無人能超越

台灣的手搖飲享譽國際，手搖店家也如雨後春筍般竄出。一名網友在PTT發文分享，回憶起台灣手搖飲界長青樹「50嵐」，在20年前是高貴飲料，手上拿一杯可說是潮的代名詞，如今卻成平價飲品，紅茶拿鐵只要60元，品質也維持得不錯，讓他好奇「50嵐是不是良心店家？」

貼文一出，網友們紛紛大讚50嵐價格多年來沒什麼變動，用料也相當實在，「真的，以前50嵐好貴，現在居然相當便宜」、「小時候不小心打翻50嵐中杯珍奶，我媽整天不跟我講話」、「以前高中買一杯50嵐冰淇淋紅茶，就是一件很潮的事了」、「1號真的超強」、「現在飲料店都在比裝潢，只有50嵐還是一樣」、「大杯布丁奶65元，兩顆統一布丁，佛」。

老饕們指出，50嵐較他牌品質穩定，不輕易開放加盟是關鍵之一，「品質最穩的，無人能超越」、「能做到分店品質穩定真的蠻強的」、「沒有加盟就穩很多」、「想加盟讓它爽賺加盟金，還不讓加盟」、「品質穩，不知道要喝什麼時，選50嵐就對」、「渡過好幾次食安風波，都很穩」、「都不來宜蘭開很討厭」。

不過也有網友持不同意見，「那麼難喝也有人在捧，暈倒」、「糖應該有變吧？變難喝了，大概3-6年前變的」、「普，沒特色」、「不同店飲品濃度不同」、「清心屌打」、「我每次喝都心悸，屢試不爽」。