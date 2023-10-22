學生享豬排買1送1 吉豚屋「辣子雞丁」雙拼登場

來自日本的豬排店「吉豚屋」，自即日起推出創意菜色「辣子雞丁」，搭配上店內的豬排，打造出「辣子雞丁 腰內雙拼豬排定食」、「辣子雞丁 腰內雙拼豬排丼」等選擇。同時吉豚屋針對學生族群，還有「腰內豬排買1送1」的優惠。

此次吉豚屋所推出的「辣子雞丁」，選用台灣在地雞肉油炸後，再搭配辣椒醬、花椒拌炒，具有開胃的麻辣辛香。同時有別過去的中日料理結合，而是以「雙拼」的方式呈現，將辣子雞丁搭配上店內招牌的腰內豬排，推出「「辣子雞丁 腰內雙拼豬排定食」、「辣子雞丁 腰內雙拼豬排丼」，售價各為289、239。另外還有「辣子雞丁 腰內雙拼豬排丼套餐」，原價288元，特價269元。