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格蘭多納攜手台灣唯一亞洲50餐廳MUME 解鎖雪莉桶魅力

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
MUME團隊擅長運用細膩、精緻的現代歐洲烹調手法。圖／美商百富門提供。
MUME團隊擅長運用細膩、精緻的現代歐洲烹調手法。圖／美商百富門提供。

蘇格蘭威士忌中的雪莉桶專家格蘭多納（The GlenDronach），繼與連續五年蟬聯米其林一星榮耀的「Impromptu by Paul Lee」攜手後，預計在11月15、16、17日連續3天，與今年台灣唯一「亞洲50最佳餐廳」MUME合作，帶領饕客解鎖格蘭多納雙西班牙雪莉桶的底蘊密碼。

MUME一字來自梅花拉丁學名，「梅」是臺灣的國花，也是創辦人林泉母親的名字，不僅代表創辦人林泉對這塊土地的熱愛，也隱含傳承的意義。MUME長期與在地生產者合作，團隊擅長運用細膩、精緻的現代歐洲烹調手法，將台灣獨有的原生在地食材，以令人驚豔的形式呈現，開幕近10年以來，多次得到「La Liste 全球 1000 家最佳餐廳排行榜」、「亞洲 50 最佳餐廳」及《米其林指南》等國際獎項肯定。

這次MUME沿著台灣這座島嶼的成長足跡，選用季節新鮮食材，保留時令特色及食材本味，伴隨格蘭多納雙西班牙雪莉桶的豐厚底蘊，獻上餐酒搭配料理，在餐桌上解鎖雪莉桶魅力。

◎格蘭多納 x MUME

．地址：台北市大安區四維路28號

．場次：11月15、16、17日， 19:00～21:00（18:30進場）

．活動報名詳情 https://www.accupass.com/go/glendronach2023

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

MUME長期與在地生產者合作，將台灣獨有的原生在地食材，以令人驚豔的形式呈現。圖／美商百富門提供。
MUME長期與在地生產者合作，將台灣獨有的原生在地食材，以令人驚豔的形式呈現。圖／美商百富門提供。
格蘭多納堅持採⽤正統西班牙安達盧西亞最優質的雪莉桶釀造威士忌。圖／美商百富門提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭多納堅持採⽤正統西班牙安達盧西亞最優質的雪莉桶釀造威士忌。圖／美商百富門提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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