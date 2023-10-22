格蘭多納攜手台灣唯一亞洲50餐廳MUME 解鎖雪莉桶魅力
蘇格蘭威士忌中的雪莉桶專家格蘭多納（The GlenDronach），繼與連續五年蟬聯米其林一星榮耀的「Impromptu by Paul Lee」攜手後，預計在11月15、16、17日連續3天，與今年台灣唯一「亞洲50最佳餐廳」MUME合作，帶領饕客解鎖格蘭多納雙西班牙雪莉桶的底蘊密碼。
MUME一字來自梅花拉丁學名，「梅」是臺灣的國花，也是創辦人林泉母親的名字，不僅代表創辦人林泉對這塊土地的熱愛，也隱含傳承的意義。MUME長期與在地生產者合作，團隊擅長運用細膩、精緻的現代歐洲烹調手法，將台灣獨有的原生在地食材，以令人驚豔的形式呈現，開幕近10年以來，多次得到「La Liste 全球 1000 家最佳餐廳排行榜」、「亞洲 50 最佳餐廳」及《米其林指南》等國際獎項肯定。
這次MUME沿著台灣這座島嶼的成長足跡，選用季節新鮮食材，保留時令特色及食材本味，伴隨格蘭多納雙西班牙雪莉桶的豐厚底蘊，獻上餐酒搭配料理，在餐桌上解鎖雪莉桶魅力。
◎格蘭多納 x MUME
．地址：台北市大安區四維路28號
．場次：11月15、16、17日， 19:00～21:00（18:30進場）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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