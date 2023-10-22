泰星Bright鋒頭更健 強壓代言人柾國Jung Kook 路雲、孫賢祐同場也失色！

美國時尚品牌Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對活動，同步揭曉品牌新形象廣告，因此擔綱主角的藝人也受邀到場參與。包括代言人防彈少年團成員柾國Jung Kook、泰星「Bright」 Vachirawit、韓星路雲、男團Monsta X成員孫賢祐，台灣代表曾敬驊與王凈也都現身力挺。

這一場星光熠熠的派對，最受到矚目的莫過於日前又推出個人新單曲的防彈少年團成員Jung Kook，他同時也是Calvin Klein全球代言人之一，現身時被媒體包圍不說，連其他國家的名人也跟著追星。以新髮型登場的Jung Kook自然受到高度關注，而隨之曝光的詮釋秋冬丹寧系列黑白色調帥照，也是同一造型拍攝，引起了討論。同場的還包括因為退出男團SF9惹議，並以個人身份活動的路雲、男團Monsta X成員孫賢祐、曾來台發展的日本最帥「星三代」內田雅樂和女星森星等人，台灣代表曾敬驊與王凈，可說是吸引了眾人目光。

柾國Jung Kook為Calvin Klein拍攝秋冬丹寧系列大片。圖／Calvin Klein提供

然而，即使Jung Kook理應為這場派對主角，但實際上在網路聲量，卻還是比泰國男神Bright略為遜色。Bright出身歌手卻因為演出泰國BL劇顏值天花板「只因我們天生一對」而爆紅，後來還再度與同劇的Win合作，成為泰版「流星花園」的主演，人氣達到巔峰，因此也成為一線精品的品牌大使。而現在Bright的intagram官方帳號更是突破1,800萬人追蹤，更是目前泰國追蹤人數最高的男星。相較之下，Jung Kook目前仍無個人的官方社群帳號，影響力就不如Bright那樣一舉一動都有上千萬人關注，更別說其他人更是相形失色。

美國時尚品牌Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對活動，同步揭曉品牌新形象廣告。圖／Calvin Klein提供

韓星路雲為Calvin Klein拍攝秋冬丹寧系列大片。圖／Calvin Klein提供

男團Monsta X成員孫賢祐為Calvin Klein拍攝秋冬丹寧系列大片。圖／Calvin Klein提供

防彈少年團成員柾國Jung Kook出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

泰星Bright Vachirawit出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

森星出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

日本最帥「星三代」內田雅樂出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

王凈出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

泰星Bright Vachirawit出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

泰星Bright Vachirawit出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

孫賢祐出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

曾敬驊出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

森星出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

路雲出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供

泰星Bright Vachirawit為Calvin Klein拍攝秋冬丹寧系列大片。圖／Calvin Klein提供

泰星Bright Vachirawit為Calvin Klein拍攝秋冬丹寧系列大片。圖／Calvin Klein提供

泰星Bright Vachirawit為Calvin Klein拍攝秋冬丹寧系列大片。圖／Calvin Klein提供

泰星Bright Vachirawit為Calvin Klein拍攝秋冬丹寧系列大片。圖／Calvin Klein提供

森星出席Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對。圖／Calvin Klein提供