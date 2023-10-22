泰星Bright鋒頭更健 強壓代言人柾國Jung Kook 路雲、孫賢祐同場也失色！
美國時尚品牌Calvin Klein日前在東京舉辦秋冬丹寧系列上市全球派對活動，同步揭曉品牌新形象廣告，因此擔綱主角的藝人也受邀到場參與。包括代言人防彈少年團成員柾國Jung Kook、泰星「Bright」 Vachirawit、韓星路雲、男團Monsta X成員孫賢祐，台灣代表曾敬驊與王凈也都現身力挺。
這一場星光熠熠的派對，最受到矚目的莫過於日前又推出個人新單曲的防彈少年團成員Jung Kook，他同時也是Calvin Klein全球代言人之一，現身時被媒體包圍不說，連其他國家的名人也跟著追星。以新髮型登場的Jung Kook自然受到高度關注，而隨之曝光的詮釋秋冬丹寧系列黑白色調帥照，也是同一造型拍攝，引起了討論。同場的還包括因為退出男團SF9惹議，並以個人身份活動的路雲、男團Monsta X成員孫賢祐、曾來台發展的日本最帥「星三代」內田雅樂和女星森星等人，台灣代表曾敬驊與王凈，可說是吸引了眾人目光。
然而，即使Jung Kook理應為這場派對主角，但實際上在網路聲量，卻還是比泰國男神Bright略為遜色。Bright出身歌手卻因為演出泰國BL劇顏值天花板「只因我們天生一對」而爆紅，後來還再度與同劇的Win合作，成為泰版「流星花園」的主演，人氣達到巔峰，因此也成為一線精品的品牌大使。而現在Bright的intagram官方帳號更是突破1,800萬人追蹤，更是目前泰國追蹤人數最高的男星。相較之下，Jung Kook目前仍無個人的官方社群帳號，影響力就不如Bright那樣一舉一動都有上千萬人關注，更別說其他人更是相形失色。
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